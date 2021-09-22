Сбер Управление Активами будет управлять средствами благотворительного фонда "Андрюша"

​​​​ТАСС, 22 сентября. Сбер Управление Активами приступил к управлению первым в России целевым капиталом, созданным для поддержки талантливых в сфере искусства детей. Этот эндаумент стал 16 фондом целевого капитала, с которым сотрудничает Сбер Управление Активами.

"Выбор управляющей компании - важная составляющая работы по созданию эндаумента нашей организации. "Сбер Управление Активами" является лидером на рынке управления активами в России. Кроме того, между нами была достигнута договоренность об эффективном сотрудничестве как в направлении эндаумента, так и текущей деятельности "Андрюши", поэтому решено было доверить собранные средства этому партнеру", - сообщила основатель и директор фонда "Андрюша" Юлия Жаботинская.

Детский благотворительный фонд "Андрюша" одна из самых известных некоммерческих организаций на Южном Урале. Фонд был создан в 2009 году Юлией и Константином Жаботинскими в память о сыне. Основной ежегодный проект фонда - премия "Андрюша" для юных талантов в области искусства. Участие в проекте бесплатное. За 12 лет в конкурсе фонда приняли участие более 19 тыс. детей из 46 территориальных образований Челябинской области. Более 1 тыс. детей находятся под опекой фонда. Основное внимание уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Фонд является партнером многих международных организаций в области искусства. Активно участвует в общественной жизни Челябинской области, способствует развитию культуры и благотворительности в регионе. По мнению первых лиц области и города, Детский фонд "Андрюша" - яркий бренд Челябинской области, завоевавший уважение и прочный авторитет. Доход от эндаумента должен стать дополнительным источником финансирования деятельности фонда. Таким образом, фонд сможет реализовывать более долгосрочные и системные проекты в будущем.

Доход от целевого капитала в пользу творчески одаренных ребят позволит "Андрюше" создать собственную “кузницу юных талантов” - Международную творческую Школу для детей и педагогов на основе опыта ведущих организаций в сфере искусства, а также системно поддерживать талантливых детей вне зависимости от их жизненных обстоятельств и финансового положения, выплачивать стипендии и обучать, помогать выпускникам фонда и поддерживать педагогов дополнительного образования.

"Мы активно развиваем сотрудничество с фондами целевого капитала. Благотворительный фонд "Андрюша" стал уже третьим энадументом, с которым мы начали сотрудничать в этом году. Направление поддержки социальных и благотворительных проектов через эндаументы активно развивается, в том числе благодаря активной работе управляющих компаний, которые предоставляют доступные и эффективные сервисы по управлению средствами. Наша команда накопила огромный и разносторонний опыт работы с институциональными клиентами, поэтому обладает всеми необходимым компетенциями, чтобы выстроить работу по долгосрочной поддержке социальных проектов", - сообщил Генеральный директор Сбер Управление Активами Евгений Зайцев.

Сбер Управление Активами - крупнейшая (более 1,4 трлн рублей активов под управлением), одна из старейших и наиболее успешных управляющих компаний в России. Инвестиционная команда компании обладает огромным опытом и экспертизой управления средствами институциональных клиентов. Сбер Управление Активами поддерживает наивысшие рейтинги надежности от "Эксперт РА" (А++) и НРА (ААА). Обладает широким профилем институциональных клиентов - НПФ, страховые компании, компенсационные и эндаумент-фонды. Сбер Управление Активами управляет средствами 32 институциональных клиентов, среди которых Пенсионный фонд России, НПФ "Открытие", НПФ "Сургутнефтегаз", НПФ "Ренессанс пенсии", Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров и другие.