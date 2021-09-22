Ежегодная бизнес-конференция "День бренда" пройдет 12 октября



​​ТАСС, 22 сентября. Осенняя сессия конференции "День бренда" (18+) состоится 12 октября в конгресс-центре Grand Ballroom и соберет более 800 представителей крупнейших компаний. В деловой программе примут участие спикеры из числа маркетологов крупнейших брендов и рекламных топ-менеджеров таких компаний, как "Яндекс", МТС, Unilever, Mars, WWF России, Dirol, "Джонсон & Джонсон" и другие.

В 2021 году материальные ценности уходят на второй план. На их место приходят эмпатия и пассионарность. Маркетологи перестают относиться к человеку как просто к "консьюмеру", а прибыль измерять только в продажах.

Сегодня в формуле успешного бренда появляются новые переменные: чуткость по отношению к окружающей среде, четкое выражение позиции в социально значимых вопросах, открытость ко всему новому и умение слушать.

О том, каким будет альтернатива "обществу потребления" и как сегодня бренды ищут точки опоры для новой маркетинговой парадигмы, обсудят маркетологи и рекламщики на конференции "День Бренда 2021". Мероприятие проходит в закрытом формате.

"День Бренда" - ежегодная профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Это профессиональный диалог ведущих компаний-производителей товаров широкого спроса, рекламодателей, рекламных агентств, медиа и представителей диджитал-индустрии.

Организаторы мероприятия: "Русбренд", AdIndex, Mediascope, "Национальный Рекламный Альянс" (НРА).

Генеральный партнер: АДВ,

Индустриальные партнеры: "Газпром-медиа", "Национальная Медиа Группа" (НМГ), ВГТРК, GroupM, "Салют", Smart Market, "Медиа-1", dentsu Russia.

Партнеры конференции: Media Instinct Group, "Яндекс", Mobio, Deltaplan Group, НТВ.

Специальные партнеры: MAER.

Все подробности на официальном сайте конференции.

Дата проведения: 12 октября 2021 года

Место проведения: г. Москва, Шлюзовая наб., 2/1, стр. 1, Москва (Конгресс-центр Grand Ballroom)

По вопросам аккредитации СМИ - brandday@adindex.ru

По вопросам участия в мероприятии - info@adindex.ru

По вопросам спонсорских и партнерских интеграций - help@adindex.ru

Тел.: +7 (495) 737-08-45

Возрастная категория 18+