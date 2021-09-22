Фонд Росконгресс и деловое объединение женщин Индии договорились о сотрудничестве

ТАСС, 22 сентября. В Санкт-Петербурге состоялась встреча между Фондом Росконгресс и Деловой ассоциацией женщин при Федерации торгово-промышленных палат Индии (FLO). В ходе встречи стороны обсудили вопросы российско-индийского сотрудничества, предстоящий Евразийский женский форум (6+), а также подписали меморандум о взаимопонимании в целях развития женского предпринимательства, социальных коммуникаций, создания благоприятных условий для сотрудничества между деловыми кругами России и Индии. Подписи на документе поставили председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и президент Деловой ассоциации женщин при Федерации торгово-промышленных палат Индии (FLO) Уджвала Сингхания.

"Федерация торгово-промышленных палат Индии, в рамках которой образована Деловая ассоциация женщин Индии, - наш надежный партнер: еще несколько недель назад мы вместе готовили участие Индии в Восточном экономическом форуме, а сегодня с большим удовольствием принимаем в Санкт-Петербурге столь многочисленную делегацию. Главная цель нашего сотрудничества с Ассоциацией - наладить более тесную кооперацию женщин-предпринимателей обеих стран, повысить взаимную осведомленность об Индии и России, потенциале сотрудничества между нашими странами не только в экономике, но и культуре, образовании, гуманитарных проектах", - отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

FLO - крупнейшее деловое объединение женщин Индии. FLO занимается продвижением женского предпринимательства и профессионального мастерства посредством семинаров, конференций, лекций, тренингов и других мероприятий с целью поощрения и стимулирования вовлечения навыков, опыта и энергии женщин во всех секторах и на всех уровнях экономической деятельности.

К ключевым инициативам Ассоциации относятся создание единственного в Индии индустриального парка в Хайдарабаде с полностью женским участием, программы развития женских стартапов и инновационных проектов в Индии, а также зарубежные деловые миссии.

Уджвала Сингхания, президент Деловой ассоциации женщин Индии, подчеркнула, что меморандум, подписанный между Фондом Росконгресс и Ассоциацией, откроет дорогу для более тесного сотрудничества между женщинами-лидерами и предпринимателями двух стран в таких областях, как стартапы, образование, фармацевтика, мода и культура, народные промыслы, туризм, пищевая промышленность, строительство, человеческий капитал. Она также выразила надежду, что соглашение поможет продвижению торговли и взаимных инвестиций в соответствии с вектором, заданным премьер-министром Индии Нарендрой Моди и Президентом России Владимиром Путиным.

ТАСС - информационный партнер Евразийского женского форума.