Сургутский университет представил цифрового двойника бурового раствора на выставке в Югре

ТАСС, 22 сентября. /ТАСС/. Сургутский государственный университет (СурГУ) разработал цифрового двойника бурового раствора. Проект, реализующийся совместно со Сколковским институтом науки и технологии, позволяет оценивать более 10 параметров реагентики и процессов бурения скважин. Об этом сообщил в среду журналистам проректор по науке и технологиям СурГУ Роман Оствальд на XXVI Международной специализированной технологической выставке "Сургут. Нефть и Газ - 2021".

"Мы представили одну из разработок в области цифровизации нефтегазовый индустрии - цифровой двойник бурового раствора. Разрабатывается цифровая модель, которая будет оценивать более 10 параметров реагентики и процессов бурения скважин. Апробация технологических процессов с использованием цифровых двойников позволяет снизить время лабораторных испытаний, а также повысить эффективность разрабатываемых технологий", - приводятся в сообщении слова Оствальда.

Он рассказал, что данный проект реализуется вместе со Сколковским институтом науки и технологии и компанией Digital Petroleum в рамках созданного консорциума "Цифра нефти".

В свою очередь ректор СурГУ Сергей Косенок отметил, что вуз является площадкой для выполнения инновационных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для высокотехнологичных предприятий-производителей Югры.

XXVI Международная специализированная технологическая выставка "Сургут. Нефть и Газ - 2021", посвященная 90-летию выдающегося геолога, первооткрывателя сибирской нефти Фармана Салманова, начала работу 22 сентября в Сургуте. Выставка проходит под эгидой Года науки и технологий, объявленного в России. Организатором выставки выступает окружной выставочный центр "Югорские Контракты" при поддержке правительства ХМАО, администрации города Сургута, ПАО "Сургутнефтегаз". В ее работе принимают участие более 120 отраслевых компаний из 50 регионов России и зарубежных стран.

СурГУ - первый университет на территории Югры, был основан в 1993 году. В его составе шесть институтов - медицинский, государства и права, гуманитарного образования и спорта, естественных и технических наук, экономики и управления, а также политехнический. Входит во Всемирный справочник медицинских школ, состоит в Международной ассоциации приполярных университетов "Университет Арктики" и в Евразийской ассоциации университетов (EAU).