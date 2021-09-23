Ученые оценили возможности применения концепции "зимнего города" в Арктике

ТАСС, 23 сентября. Исследование проводится в рамках совместного гранта, поддержанного фрондами Belmont Forum и РФФИ учеными из Международного центра по окружающей среде и дистанционному зондированию имени Нансена (Норвегия), Университета Джоржда Вашингтона (США) и Тюменского госуниверситета. Руководителем проекта с российской стороны выступил директор НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ Андрей Соромотин.

Работа проходила на данных Надыма (город расположен в 100 км к югу от Полярного круга) и показала, что в городах с преобладанием отрицательных температур целесообразно обращаться к концепции "зимнего города".

"Развитие в Арктике открытых городских пространств вызывает в настоящее время особый научный интерес. Они представляют собой своеобразную арену взаимодействия суровой северной природы и человека в урбанизированной среде. Реализация принципов концепции "зимнего города" является одним из факторов устойчивого развития урбанизированных территорий Арктической зоны России. Открытые городские пространства там наиболее востребованы в холодное время года, когда они покрыты снегом или льдом. К этим особенностям необходимо максимально адаптировать инфраструктуру города", - сообщил один из авторов исследования, сотрудник Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН и ТюмГУ Роман Федоров.

Как пояснили ученые, в истории урбанизации российской Арктики прослеживается доминирование двух концепций. Первая из них предполагает создание поселений со всеми атрибутами, типичными для городов, находящихся на Большой земле. Этот подход можно назвать своеобразной колониальной логикой - принципом копирования ("калькирования") городской среды "метрополии" в отличных от нее природно-климатических условиях. Вторая, "адаптационная" концепция, связана с созданием специфической городской среды, максимально приспособленной к зимним условиям. При сравнении этих концептуальных парадигм более перспективным при планировании развития открытых городских пространств Надыма представляется обращение к "адаптационному" подходу.

Говоря о Надыме, Роман Федоров подчеркнул, что первоначальной задачей формирования городской среды там было создание условий для длительного проживания семей газовиков. При этом основные приоритеты отдавались компактности многоэтажной застройки (она минимизировала расстояния для передвижений жителей города между домом и работой, а также социальными учреждениями). Своеобразными доминантами зеленых и голубых пространств стали парк имени Е. Козлова, кедровая роща и озеро Янтарное.

"Сохранение на протяжении почти девяти месяцев в году устойчивого снежного покрова по сути трансформирует голубые и бо́льшую часть зеленых пространств Надыма в белые. Эта ситуация указывает на целесообразность планомерной реализации адаптационной концепции "зимнего города". Однако следует иметь в виду, что не все хорошо зарекомендовавшие себя за рубежом подходы к формированию инфраструктуры "зимнего города" могут быть применены в условиях Надыма с учетом специфики его планировки, местных природно-климатических условий и ряда других факторов. Вне сомнения, концепция "зимнего города" требует локализации на основе особенностей континентального арктического климата и в не меньшей мере гармонизации с принятыми в России нормативными планировочными решениями. Тем не менее, пример Надыма указывает на то, что такая локализация возможна и перспективна, хотя и требует дальнейшего углубленного изучения и учета индивидуальных социально-экологических особенностей российской Арктики", - считают эксперты.