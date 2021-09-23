Стали известны подробности 7-го Московского еврейского кинофестиваля

ТАСС, 23 сентября. Фестиваль (16+) традиционно представит широкой аудитории лучшие современные фильмы на еврейскую тематику. Помимо показов, будут организованы образовательные события и Q&A сессии с создателями фильмов.

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода сообщил: "Отражение человеческой жизни всегда будет предметом интереса кино, и в формате фестиваля можно познакомиться с большим количеством работ, которые что-то покажут о взглядах их авторов - разных молодых людей из многих стран, каждый из которых представляет еврейскую культуру. Но в тоже время их фильмы рассказывают о чувствах и моральных проблемах, знакомых каждому человеку, и думаю, что программа фестиваля будет интересна всем. В этом году особое место в программе фестиваля занимают картины, посвященные восьмидесятой годовщине начала расстрелов в Бабьем Яру - колоссальной трагедии, но малоосвященной в кино. Формат фестиваля - очень полезная культурная практика, в наше время особенно необходимо открытое общение о нравственных ценностях".

Генеральный продюсер 7-го Московского еврейского кинофестиваля Егор Одинцов отметил: "В этом году в нашей программе снова более 50 уникальных фильмов, абсолютное большинство из которых будут показаны в России впервые. Мы продолжаем стараться соответствовать статусу международного кинофестиваля, отбирая для нашего Основного конкурса исключительно российские премьеры, созданные в течение календарного года до фестиваля. Несмотря на все сложности, вокруг большинства наших фильмов мы организуем мастер-классы, дискуссии, обсуждения - ведь именно общение, происходящее после просмотра фильма, является не только доброй традицией, но и важным этапом исследования тех процессов, которые происходят с еврейской культурой по всему миру".

В программе 7-го Московского еврейского кинофестиваля - лучшие документальные и игровые полнометражные и короткометражные ленты, анимация. В их сюжетах - реальные истории из жизни диаспор на каждом континенте, авторские исследования прошлого, настоящего и будущего, эксперименты молодых авторов.

В конкурсную программу фестиваля вошли лучшие игровые полнометражные фильмы еврейской тематики, вышедшие за последний год, ранее не показанные в России. Куратором программы художественного кино в 2021 году по традиции стал кинокритик Егор Беликов, сформировавший программу основного конкурса 7-го МЕКФ. Также зрителей и гостей фестиваля ждет насыщенная программа полнометражного и короткометражного документального кино из Израиля, США, Канады, Германии, Франции, Бельгии, Польши, Палестины и других стран. Документальные картины вновь собрала киноэксперт Ксения Гапченко.

Всего в программе 7-го МЕКФ в этом году представлены картины из 23 стран, среди которых Россия, Израиль, США, Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия, Канада, Австралия, Аргентина и другие.

Среди картин-участников основного конкурса игровых полнометражных фильмов будут представлены "Тахара" (реж. Оливия Пис, США, 2020, 18+), "Не возненавидь" (реж. Мауро Манчини, Италия, 2020, 16+), "Оставь печаль свою" (реж. Том Шовал, Германия, Израиль, Франция, Россия, 2020, 12+). Вне конкурса будут показаны игровые полнометражные фильмы "Американский огурчик" (реж. Брэндон Трост, США, 2020, 16+), "Колено Ахед" (реж. Надав Лапид, Франция, Израиль, Германия, 2021, 16+) и многие другие.

Фильмом закрытия фестиваля станет работа Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" (Нидерланды, Украина, 2021, 16+), которая одновременно является участником конкурса полнометражных документальных картин. В той же секции будут представлены фильмы "Это была не любовь" (реж. Майя Сарфати, Израиль, 2020, 12+), "До скончания времен" (реж. Майя Зинштейн, Израиль Великобритания, Норвегия, 2020, 16+), "Финальный счет" (реж. Люк Холланд, Великобритания США, 2020, 16+).

Жюри 7-го МЕКФ возглавит американо-канадский режиссер, сценарист, продюсер Вадим Перельман. Его дебютный фильм "Дом из песка и тумана" (16+) получил три номинации на "Оскар". Перельман - лауреат ТЭФИ за сериал "Измены" (16+). Мировая премьера его "Уроков фарси" (16+) состоялась в рамках 70-го Берлинского кинофестиваля.

"С момента зарождения кинематографа на рубеже прошлого века, евреи принимали участие в развитии индустрии в качестве руководителей, продюсеров, режиссеров, писателей и актеров, и выстроили прибыльную финансовую модель с нуля. Они сыграли ключевую роль в становлении студийной системы Голливуда, системы звезд, модели независимого кино, а также большей части технической стороны и инфраструктуры киноиндустрии в ее современном виде. Но, как это всегда происходило с большинством еврейских начинаний, основатели киноиндустрии создавали не просто бизнес, а новый, беспрецедентно мощный способ творческого выражения, который уже целый век захватывает и увлекает зрителей - и, без сомнения, продолжит покорять наши умы и чувства в будущем. В некотором смысле можно сказать, что большой кинематограф придуман и сделан евреями. При этом нельзя не отметить, что еврейское кино - это все-таки в первую очередь кино на еврейскую тему, а не кино, созданное евреями. Еврейское кино открывает нам возможности для изучения такой сложной и такой разной еврейской идентичности в самых разных странах, в самые разные моменты времени. Поэтому я с нетерпением жду начала Московского еврейского кинофестиваля, чтобы присоединиться к этому исследованию", - комментирует председатель жюри 7-го МЕКФ Вадим Перельман.

По итогам фестиваля жюри определит обладателей призов - статуэток "Ключ к открытиям". Она символизирует положение еврейской культуры, стоящей на стыке взаимодействия самых разных стран и национальностей. Победители будут объявлены в следующих категориях: "Лучший фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший короткометражный фильм", "Лучший документальный короткометражный фильм", "Приз жюри". Кроме того, Общественный совет фестиваля вручит почетный приз за выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России, а члены семьи продюсера Якова Каллера (1946-2017) вручат награду его имени лучшему российскому фильму года на еврейскую тематику. Партнер образовательной программы фестиваля - Фонд "Генезис" - учредил специальный приз "За фильм с наибольшим образовательным потенциалом".

Традиционно в рамках Московского еврейского кинофестиваля пройдет обширная образовательная программа. В этом году она создана при поддержке фонда "Генезис" и включает в себя Q&A сессии, онлайн-встречи с режиссерами и авторами картин.

В 2019 году МЕКФ отметил пятилетие. За семь лет своего существования фестиваль из локального смотра еврейского кино превратился в крупное культурное городское событие и собрал на своих площадках в совокупности около 20 тыс. зрителей. Было показано свыше 200 лучших картин последних лет, посвященных еврейской тематике.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.