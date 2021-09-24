Более 60% российского ритейла используют облака для развития онлайн-торговли

ТАСС, 24 сентября. Аналитики провайдера #CloudMTS проанализировали использование облачных технологий российскими ритейлерами. Спрос на облака в сфере ритейла вырос за восемь месяцев 2021 года в 1,5 раза в денежном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщается, более 60% клиентов провайдера из сферы ритейла используют облачные технологии для развития e-commerce.

По словам директора облачного бизнеса МТС Олега Мотовилова, современный ритейл неразрывно связан с онлайн-сервисами и развитием e-commerce. "Изменение бизнес-модели и быстрый запуск новых IT-проектов невозможен без надежной технологической основы. Облака помогают компаниям ритейл-сферы быстро запускать онлайн-магазины и мобильные приложения для покупателей, а также адаптировать IT-системы к пиковым нагрузкам в периоды праздников и распродаж", - отмечает Мотовилов.

Около 25% ритейл-компаний применяют облака для централизации IT-ресурсов и повышения эффективности управления ими. В этих целях крупные территориально-распределенные торговые компании переносят в облака финансовые, учетные и ERP-системы, CRM-приложения.

Приведенные данные говорят о том, что около 15% компаний пользуются решениями информационной безопасности из облака, подключая сервисы для фильтрации входящего трафика веб-приложений (WAF, Web Application Firewall), а также услуги по отражению DDoS-атак. Кроме того, ритейлом востребованы сервисы для работы с персональными данными в облаке в соответствии с требованиями законодательства. За год представители этой сферы на 25% увеличили объем данных, размещенных в аттестованном сегменте облака, который соответствует требованиям 152-ФЗ "О персональных данных".

Для обеспечения сохранности данных 14% компаний используют сервисы облачного резервного копирования. Около 7% компаний из сферы ритейла разрабатывают и тестируют в облаках новые IT-решения, что позволяет повысить скорость их вывода на рынок.

В конце августа 2021 года доля ритейла в портфеле провайдера облачных услуг #CloudMTS увеличилась до 33,6% с 31,6% годом ранее. Рынок облаков стабильно растет. До 2025 года аналитики IDC прогнозируют облачному рынку в России рост со среднегодовыми темпами 18,6%.