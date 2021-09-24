"Эксперт РА" подтвердил рейтинг УК "Сбер Управление Активами" на уровне А++

ТАСС, 24 сентября. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании "Сбер Управление Активами" на уровне А++. Прогноз по рейтингу - стабильный.

АО "Сбер Управление Активами" - крупная управляющая компания, осуществляющая свою деятельность в сегментах индивидуального доверительного управления средствами физических лиц. Компании бизнеса Сбер Управление Активами заняли первое место по совокупному объему средств в управлении на рынке управляющих компаний по итогам первого квартала 2021 года в рэнкинге "Эксперт РА", что положительно влияет на оценку рыночных позиций. В качестве фактора, оказывающего поддержку уровню рейтинга, агентство отмечает высокий финансовый потенциал ПАО "Сбербанк России", которое является собственником управляющей компании.

Качество активов под управлением компании оценивается агентством как высокое. Отношение скорректированной по методологии агентства стоимости активов к стоимости их учета на забалансовых счетах по портфелю средств пенсионных накоплений составило 0,98 на 31 марта 2021 года, по портфелю активов страховых резервов и собственных средств страховых компаний - 0,99, по портфелю прочих активов под управлением - 0,82. Агентство отмечает высокую диверсификацию активов под управлением в связи с низкой долей крупнейшего объекта вложений в совокупных активах под управлением без учета эмитентов с условным рейтинговым классом ruAA и выше. У компании отсутствуют вложения в связанные, по мнению агентства, структуры без учета эмитентов с условным рейтинговым классом ruAA и выше, что также положительно сказывается на рейтинге.

Высокие темпы прироста объема средств под управлением позитивно влияют на рейтинг. Совокупный объем активов под управлением увеличился на 34,8% за период с 31 марта 2020 года по 31 марта 2021 года. Одновременно агентство отмечает высокую диверсификацию бизнеса по направлениям деятельности. За четыре квартала, предшествующих 31 марта 2021 года, доля доходов от управления основным источником средств под управлением в общем объеме доходов от доверительного управления имуществом составила 49,7%.

Средний объем вознаграждений за услуги по доверительному управлению средствами, отличными от средств ЗПИФ, оценивается агентством как высокий. Результаты управления основными портфелями, продемонстрированные компанией за последние несколько лет, опережают среднерыночные значения и инфляцию.

Агентство отмечает низкие риски концентрации клиентской базы: без учета связанных с УК клиентов с условными рейтинговыми классами ruBBB+ и выше доля средств крупнейшего клиента в общем объеме средств под управлением составила 5,3% на 31 марта 2021 года, пяти крупнейших - 12,3%. Доходы от доверительного управления имуществом также высоко диверсифицированы по клиентам.

Положительное влияние на рейтинг оказывают высокое качество собственных средств УК (на 31.03.2021 коэффициент качества активов составил 0,93) и высокие показатели ликвидности (на 31.03.2021 коэффициент текущей ликвидности составил 5,61). Превышение собственных средств над нормативным значением составило 2180,1% на 31 марта 2021 года, что также позитивно сказывается на рейтинге. Кроме того, агентство высоко оценивает рентабельность бизнеса компании (рентабельность капитала по чистой прибыли за период с 31 марта 2020 года по 31 марта 2021 года составила 62,3%).

На 31 марта 2021 года объем активов под управлением АО "Сбер Управление Активами" составил 639,5 млрд рублей, объем собственных средств по форме расчета Банка России по состоянию на 31 марта 2021 года был равен 1 824 млн рублей. По данным "Эксперт РА", по итогам первого квартала 2021 года Компании бизнеса Сбер Управление Активами заняли первое место по объему средств в управлении, первое место по объему активов в ОПИФах, БПИФах и ИПИФах, второе место по объему средств физических лиц в ИДУ, третье место по объему резервов и собственных средств страховых компаний.

При присвоении рейтинга надежности и качества услуг АО "Сбер Управление Активами" применялась методология присвоения рейтингов надежности и качества услуг управляющим компаниям (вступила в силу 1 апреля 2021 года).

Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные АО "Сбер Управление Активами", Банка России, а также данные АО "Эксперт РА". Информация, используемая АО "Эксперт РА" в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.