"Пумори-северо-запад" отмечает в сентябре 15-летие

ТАСС, 27 сентября. Компания "Пумори-северо-запад" (входит в корпорацию "Пумори") отметит 15-летний юбилей 27 сентября. За эти годы компания смогла получить сертификат "Импортер года", стать одним из лидеров по поставкам станочного оборудования в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе "Пумори".

"27 сентября 2021 года компания "Пумори-северо-запад" <…> отмечает свой 15-летний юбилей. За 15 лет работы компания стала одним из крупнейших поставщиков металлообрабатывающего оборудования на рынке Северо-Запада (в 2014 году компания получила сертификат "Импортер года", в 2017 году стала лидером по поставкам станочного оборудования в Санкт-Петербурге). Компания "Пумори-северо-запад" не только поставляет оборудование на машиностроительные предприятия России, но и осуществляет сервисные услуги по запуску оборудования, гарантийному и постгарантийному обслуживанию, поставляет запасные части, разрабатывает и реализует проекты по комплексному техперевооружению предприятий", - говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, успешной работе способствует сформировавшийся коллектив высококлассных специалистов - здесь работает более 70 человек, в том числе собственная сервисная служба, технологический отдел, отдел разработок.

"Сотрудничество с ведущими мировыми производителями оборудования способствовало развитию собственных компетенций в сфере производства оборудования для автоматизации механообрабатывающих производств: в 2018 компанией был разработан автоматизированный модуль загрузки-выгрузки, в 2020 году автоматизированный слесарный модуль. <…> В офисе компании в Санкт-Петербурге расположен демо-зал, где представлено поставляемое оборудование, склад запасных частей и инструмента (насчитывает более 10 тыс. единиц товаров), учебный класс", - добавили в пресс-службе.

Компания является постоянным участником выставок станочной тематики, представляя собственные разработки ("Металлообработка", "МеталлЭкспо", "Машиностроение. Казань", "Иннопром", "EMO").

О компании

Корпорация "Пумори" работает на рынке металлообработки с 1990 года. Неоднократно по итогам всероссийского рейтинга признавалась лучшей комплексной инжиниринговой компанией России. Сегодня "Пумори" представлена предприятиями и филиалами во всех основных промышленных регионах России. Предприятия корпорации производят станки с ЧПУ, сложный вспомогательный инструмент, лопатки для паровых и газовых турбин. Партнер известных компаний-производителей: Okuma (Япония), ACE Micromatic Group (Индия), Davi и CMS (Италия) и других.

Компания "Пумори-северо-запад" расположена в Санкт-Петербурге и является крупнейшей в Северо-Западном федеральном округе в сфере поставок высококачественного металлорежущего, заготовительного, кузнечнопрессового оборудования и инструмента. Была создана на базе действующего с 2001 года представительства Корпорации "Пумори", с 2006 года работает как самостоятельное предприятие.