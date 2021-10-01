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КПКГ "ГозЗайм" уведомляет о созыве внеочередного общего собрания членов (пайщиков)

Собрание состоится 5 ноября

ТАСС, 1 октября. Кредитный  потребительский кооператив граждан "ГозЗайм" (ОГРН1111690093833), располагающийся по адресу: 420107, г. Казань, ул. М. Салимжанова, д. 19, зарегистрированный 08.12.2011 г.  Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 18 по г. Казани, уведомляет о созыве внеочередного Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива.   

Форма проведения внеочередного Общего собрания: очное собрание в форме уполномоченных.

Дата проведения внеочередного Общего собрания - 5.11.2021 г.

Время проведения внеочередного Общего собрания - 8:00.

Место проведения: г. Сочи, Морской бульвар, 1, Отель "Имеретинский", (конференц-зал).

Повестка дня:

  1. Избрание председателя и секретаря собрания;
  2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;
  3. О смене наименования КПКГ "ГозЗайм";
  4. О смене юридического адреса КПКГ "ГозЗайм";
  5. Об открытии обособленного подразделения в г. Агрыз;
  6. Утверждение Устава в новой редакции;
  7. Утверждение Положений в новой редакции;
  8. Рассмотрение других вопросов.

С информацией, подлежащей предоставлению членам (пайщикам) при подготовке внеочередного Общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан "ГозЗайм", вы можете ознакомиться по адресу: г. Казань, ул. М. Салимжанова, д. 19.

В соответствии с п.5., ст.18., ФЗ № 190 "О кредитной кооперации", п.11.5 Устава КПКГ "ГозЗайм" уведомление о созыве внеочередного Общего собрания опубликовано более чем за 30 дней до даты проведения собрания в средствах массовой информации на сайте информационного агентства России ТАСС.

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