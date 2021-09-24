Марафон "Здоровье женщин - благополучие нации" откроет российскую региональную неделю

ТАСС, 24 сентября. Марафон "Здоровье женщин - благополучие нации" (6+) станет одним из центральных событий "Российской региональной недели" (6+), которая пройдет в преддверии третьего Евразийского женского форума. Марафон состоится 5 октября. В этот день в режиме нон-стоп в Северной столице и в регионах России пройдут многочисленные флешмобы, марафоны, офлайн- и онлайн-встречи с женщинами-лидерами, посвященные популяризации ценностей здорового образа жизни, а также роли женщин в укреплении общественного здоровья.

Откроет марафон стратегическая сессия "Роль женщин в формировании здорового будущего", которая состоится на площадке информационного агентства ТАСС.

"В условиях новых вызовов темы усиления роли профилактики, реабилитации, сохранения здоровья, внедрения новых подходов и здоровьесберегающих технологий настолько многогранны, что складываются в отдельную платформу Евразийского женского форума - "Миссия женщин в формировании здорового общества". Марафон призван привлечь внимание граждан к формированию культуры здоровья и популяризации здорового образа жизни", - отметила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова.

Она добавила, что в рамках Форума пройдут экспертные сессии, научно-практические семинары и дискуссии с участием представителей международных организаций, ведущих международных спикеров, презентации инновационных проектов. Марафон "Здоровье женщин - благополучие нации" даст старт мероприятиям Региональной недели.

Ключевые события марафона будут транслироваться на цифровой платформе "Женщины за здоровое общество", созданной участниками образовательной программы "Женщина-лидер".

В преддверии марафона также стартовал прием заявок на конкурсный отбор лучших женских проектов и инициатив в области сохранения здоровья. Ознакомиться с условиями конкурсного отбора и подать заявку на участие в конкурсе можно на платформе "Женщины за здоровое общество". Итоги конкурсного отбора будут подведены по истечении нескольких месяцев, однако первые результаты планируется представить уже 5 октября 2021 года. Мероприятия марафона пройдут при поддержке Фонда Росконгресс.

ТАСС - информационный партнер Евразийского женского форума.