ПСБ и компания "Правокард" запустили сервис по приему жилья в новостройках

ТАСС, 24 сентября. /ТАСС/. ПСБ совместно с компанией "Правокард" запустил сервис приемки жилья от застройщиков, который позволяет проверить техническое состояние недвижимости до подписания акта приема-передачи. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ПСБ.

"ПСБ и компания "Правокард" запустили новый сервис приемки жилья от застройщика, который доступен всем покупателям жилья на первичном рынке. Сервис позволяет провести комплексную проверку технического состояния жилой недвижимости до подписания акта приема-передачи новой квартиры, получить экспертное заключение и в случае выявления недочетов устранить их", - сообщила пресс-служба.

Сервис также позволяет клиенту воспользоваться юридической поддержкой по кадастровым вопросам, взаимодействию с управляющей компанией, составлению протокола разногласий, акту приема-передачи квартиры, вопросам перепланировки. Сервисом можно воспользоваться и без похода в банк, через мобильное приложение ПСБ, при этом есть возможность провести проверку жилья не только для себя, но и для своих близких, говорится в сообщении.

Директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев отмечает, что оценка состояния квартиры является важным этапом для каждого покупателя жилья на первичном рынке, так как до подписания акта приема-передачи можно исправить все недочеты - некоторые дефекты в отделочных работах могут быть видны не сразу.

"Поэтому квалифицированной приемке жилья от застройщика следует уделять особое внимание. Уверен, что наш новый сервис значительно сэкономит время на поиске аналогичных решений по приемке жилья у сторонних компаний, позволит избежать финансовых расходов на устранение возможных недостатков и позволит клиентам удостовериться в качестве и безопасности новой квартиры", - цитирует Муллагалиева пресс-служба.

"Мы совершенствуем наши услуги и стремимся предоставить клиентам ПСБ полный спектр сопровождающих сервисов, востребованных при сделках с жилой недвижимостью, поэтому мы разработали уникальные пакеты услуг в рамках сертификата "Приемка первичного жилья" и расширили линейку предоставляемых услуг по доступной цене. Нам приятно совместно с ПСБ участвовать в таком значимом событии в жизни каждого человека, как покупка нового жилья", - говорит генеральный директор "Правокард" Станислав Каплан, его слова приводит пресс-служба ПСБ.