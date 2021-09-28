Владимир Васильев: в Арктике нужна адаптация экономических программ к деградации мерзлоты

Изменение климата в Арктике требует серьезных мер по адаптации отраслей экономики, корректировке региональных стратегий развития, пересмотру экономических программ и созданию мощной сети мониторинга температуры и состояния мерзлоты. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Северного форума по устойчивому развитию в Якутске сообщил исполнительный директор Северного форума кандидат биологических наук Владимир Васильев.

— Основной темой предстоящего форума заявлены вопросы изменения климата. Какие решения предлагает Северный форум по изучению глобальных климатических изменений?

— Основная задача Северного форума как организации — это создание таких площадок, условий для обсуждения таких острых вопросов, налаживания сотрудничества, чтобы люди встретились, находили партнеров и так далее.

У нас есть рабочая группа по изменению климата и наводнениям. Исследования показывают, что за последние годы ускорилось повышение температуры воздуха, по разным оценкам, до 5-6 градусов. В Якутии люди уже купаются в море Лаптевых летом на севере республики. Жара в арктической части Якутии достигает уже 35 градусов. И, соответственно, засушливое лето у нас второй год, которое и стало причиной масштабных лесных пожаров. Темпы и масштабы пожаров с каждым годом увеличиваются. Горит все больше и больше.

— Смещаются ли сроки пожароопасного сезона в Арктике?

— Масштаб пожаров, конечно, большой. В этом году в Арктике горело не так много площадей. В основном пожары происходили в Западной и Центральной Якутии, в Канаде, на Аляске. Наблюдается продвижение этих пожаров на север. При прохождении пожара в тундровую часть горят торфяники. Выбросы метана увеличатся в разы. Сейчас ученые говорят, что в Якутии в этом году в течение лета выбросило столько метана, сколько в Германии выбрасывается в течение года.

— Какие решения Северный форум может выработать для адаптации к изменениям такого рода?

— Конечно, мы, когда создавали рабочие группы, как раз ставили перед ними задачу, чтобы они регулярно готовили отчеты и рекомендации для региональных правительств по своим направлениям. Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с идеей строительства новых городов на Дальнем Востоке. Идея, может быть, и хорошая, но при этом мы должны знать, где их можно построить. Наша республика, весь Дальний Восток практически, расположена в зоне вечной мерзлоты. Если построим город, а под ним начнет мерзлота таять, и город провалится, кто будет виноват?

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания системы мониторинга состояния вечной мерзлоты. И это абсолютно правильное решение. В первую очередь должна быть развернута сеть наблюдения — и во многих точках России, потому что 65% территории России находится на вечной мерзлоте.

Необходимо начать моделирование на конкретных территориях и в конкретных регионах. Моделирование и прогнозирование того, что будет происходить, скажем, в конкретно взятой Центральной Якутии через 50–100 лет. И составить четкую карту районирования комфортной среды обитания человека. Это все делается на основе наблюдений и моделирования. Эту работу срочно надо начинать.

— Владимир Николаевич, речь идет о сети наблюдательных станций Росгидромета или наших, региональных?

— Это в целом должна быть, конечно же, федеральная сеть. И если у республик и регионов есть свои возможности создавать дополнительные станции, это тоже будет встраиваться в эту систему.

Конечно, все отрасли хозяйства должны иметь меры адаптации к изменению климата. Даже если мы планируем поголовье лошадей или крупного рогатого скота, мы должны учитывать, сколько пастбищ попадет под затопление, если резкое повышение температуры. Сколько пастбищ попадет под зарастание лесом, кустарниками и так далее. И какие новые болезни появятся, какие виды насекомых, виды животных идут к нам с юга.

Это нужно учитывать по каждому направлению. Соответственно, у нас специалистов по изменению климата в республике не хватает. Есть специалисты — биологи, экологи, географы и так далее. Специалисты, которые в той или иной степени стараются быть готовыми к этому. Их мало, и причем они все разрозненные. Должны быть климатологи в области сельского хозяйства. Должны быть климатологи в области промышленности. Должны быть климатологи, которые работают с сфере образования.

Северный форум давно проводит мероприятия по изменению климата. Они проходили в Якутске в 2004 и 2010 годах. Приглашали мировых экспертов. Тогда в республике было отношение странное: мол, есть ли разница между минус 55 и минус 53. Два градуса — это очень много. Сейчас есть понимание. И этим надо воспользоваться. Всех настроить на большую работу. Всю машину экономическую надо переформатировать.

— Вы считаете, что должна появиться какая-то единая организация, единый закон или единая регуляторная сфера? В каком это виде должно быть оформлено в конечном итоге?

— Не надо ничего создавать, никаких дополнительных органов исполнительной власти. Для решения таких многоцелевых задач создаются проектные офисы. В принципе, они могли бы координировать эту работу. И использовать такие форумы, как наш, для получения консультаций, рекомендаций от крупных специалистов из разных стран.

И, соответственно, необходимо создать проектный офис разработки плана адаптации экономики республики к изменению климата. Есть смысл провести ревизию стратегии развития региона, социально-экономических и государственных программ. Речь идет о принятии концепции адаптации экономики Республики Саха (Якутия) к изменению климата и последствиям. После утверждения концепции необходимо доработать региональную стратегию развития до 2035 года.

Как только стратегия доработана, основа появилась, начинается ревизия государственных программ всех министерств и ведомств. Чтобы все перестроились, учитывали в своих планах изменение климата конкретно в муниципальных образованиях. И тогда, в принципе, нормально. И закон о бюджете там тоже нужен при принятии, чтобы все программы учитывали. Этого, в принципе, достаточно.

— В каком формате могут проводиться мониторинговые исследования?

— Я думаю, что, возможно, появится федеральная программа создания сети мониторинговых станций. Может быть, это не нацпроект, но как федеральная программа — вполне.

Эта сеть, конечно, должна охватывать разные географические пояса, разные ландшафты, включая горную экосистему. Как минимум в каждом улусе такая станция должна появиться. Она должна учитывать изучение водного режима, состояние мерзлоты, температурный режим, горизонты и темпы протаивания вечной мерзлоты. Само собой, давление, выбросы углекислого газа, метана, их концентрацию, объем, меняется ли по сезону уровень. Уровень, объем, масса лесов, лугов и так далее. Их способность поглощать углекислый газ, насколько они могут.

Причем для моделирования таких вещей тоже очень много требуется. Конечно, спутниковое слежение, само собой. Космические технологии. И очень серьезное программное обеспечение. В науке — создание серьезного программного обеспечения, позволяющего работать с большими данными, и по моделированию — это очень востребовано.

Беседовал Дмитрий Осипов