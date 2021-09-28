Жаркое лето 21: вызов университетской науке

Летом на базе Тюменского государственного университета (ТюмГУ) заработал первый в России карбоновый полигон, который должен стать частью федеральной сети таких полигонов. Ученые рассматривают объект не только как площадку для измерения потоков климатически активных газов, но и как экспериментальную "карбоновую станцию" для отработки различных технологий по сокращению содержания углерода в атмосфере, а также технологий регенеративного, то есть восстановительного, земледелия. О том, почему для создания первого подобного карбонового полигона был выбран именно Тюменский госуниверситет, какие исследования планируют проводить на базе этого полигона, как будет расширяться проект и где будут применяться результаты проведенных там исследований, корреспондент ТАСС поговорил с ректором ТюмГУ Иваном Романчуком.

— Иван Сергеевич, в разговоре до микрофона вы произнесли фразу "Жаркое лето 21", это метафора?

— Судите сами, это лето стало с точки зрения климата у нас на юге Западной Сибири аномальным, лето пришло в апреле, температура несколько месяцев была в районе +30 и больше, дождей не было совсем, уровень воды в реках упал, горели леса, природные пожары тушили сами и с помощью всей России. Очевидно, что это лето с точки зрения климатической повестки стало таким же экстремальным для всей страны и для всего мира. Что касается метафоры, то, как обычно, университетское лето было интенсивным: приемная кампания, строительство нового учебного корпуса, аккредитация, подготовка к участию в программе стратегического академического лидерства Приоритет 2030, открытие первого в России карбонового полигона. А это уже вновь про жару и климат - еще в начале июня во время Петербургского международного экономического форума глава государства сказал, что Россия столкнется с рисками из-за глобальных экологических проблем: "Мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты".

— Да, в августе этот разговор был продолжен на заседании кабмина и многое к концу лето стало еще более очевидным.

— Изменения нарастают столь стремительно, что минимизировать негативное влияние деятельности человека на природу нужно уже сейчас. В феврале появляется Указ Президента "О мерах по реализации государственной научно-технической политики в области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений" и на его основании по Приказу Минобрнауки начинает создаваться федеральная сеть пилотных карбоновых полигонов.

— Пилотные, значит, первые, почему вы попали в авангардный отряд?

— Причин несколько. Первая, мы реализуем проект карбонового полигона большим кругом уже состоявшихся партнерств: научных, университетских, международных, индустриальных. В целом, проект открыт в рамках Межрегионального Западно-Сибирского НОЦ. Второе, местоположение самого полигона, особо охраняемая природная территория - заказника "Гузенеево", жемчужиной которого является озеро Кучак, именно здесь расположена биостанция ТюмГУ. 25 лет здесь ведутся наблюдения за динамикой биоразнообразия самых разных групп растительного и животного мира. И именно это разнообразие экосистем делает полигон удобным для отработки методических, инструментальных подходов и проведения обучающих программ. И в третьих, в университете за последние годы сформированы сильные научные коллективы, изучающие физику атмосферы, экологическую физиологию растений, биологию почв, ГИС-технологии и геоинформатику, применение беспилотных летающих аппаратов для мониторинга окружающей среды. Таким образом, университет имеет все необходимые компетенции для успешного выполнения проекта.

— Полигон станет местом измерения качества активных газов в атмосфере?

— Мы рассматриваем полигон не только как площадку для измерения потоков климатически активных газов, что само по себе, безусловно важно, но и как экспериментальную площадку - "карбоновую станцию" - для отработки различных технологий биосеквестирования углерода для регенеративного земледелия. Эти технологии будут представлять интерес для наших индустриальных партнеров. К примеру, компания СИБУР заинтересована в результатах этой работы и оказывает нам существенную поддержку в части развития инфраструктуры, приобретения дорогостоящего оборудования.

— Декарбонизация не имеет государственных границ, это глобальная масштабная проблема. Вы с этим согласны?

— Именно это я имел ввиду, когда сказал, что у нас есть успешный международный опыт партнерств в решении крупных экологических проектов. В течение пяти лет ТюмГУ был участником российско-немецкого научно-исследовательского проекта "SASCHA", который был поддержан Министерством науки и образования Германии. Проект включал в себя подпроекты, в том числе в области изучения потоков парниковых газов, почвоведения, гидрологии, растениеводства, изучения биоразнообразия. У вуза сложились исключительно плодотворные связи с вузами Финляндии, Норвегии, Германии, США. Но задачи, которые мы перед собой ставим, невозможно решить и без тесной кооперации с ведущими научными организациями России, здесь у нас высокий уровень кооперации с Институтом проблем экологии и эволюции имени академика Северцова, Институтом биологии внутренних вод имени Папанина, Агрофизическим институтом и Тюменским научным центром Сибирского отделения РАН.

— Ваш полигон расположен на юге Тюменской области, есть планы двигаться в большой Тюменской матрешке на север?

— Да, будем обязательно, первый полигон - это лишь первый шаг в строительстве эколого-климатического трансекта через всю Россию с севера на юг, уже совсем скоро добавятся полигоны и станции в Тобольске, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Таким образом, университет будет выполнять координирующую функцию для сети карбоновых полигонов Западно-Сибирского научно-образовательного центра.

Карбоновый полигон в Югре будет открыт на базе полевого стационара "Мухрино" Югорского государственного университета, заметной международной исследовательской площадке для изучения воздействия изменения климата на экосистемы водно-болотных угодий (ветландов). Местом расположения первого карбонового полигона в Арктике - "Семь лиственниц" - станет участок, прилегающий к вышке радиолокационной станции (РЛС) высотой 198,6 м в окрестностях города Лабытнанги. Инициатором создания полигона выступил Научный центр изучения Арктики при поддержке Правительства ЯНАО. Высота вышки позволит охватить наблюдениями значительную территорию Западной Сибири и проводить уникальные наблюдения за состоянием атмосферы.

Отмечу, что новые карбоновые полигоны в ХМАО-Югре и ЯНАО, являясь полностью самостоятельными и имея собственную научную повестку, одновременно станут частью исследовательской и мониторинговой сети - Западно-Сибирского меридионального мегатрансекта ЗапСибНОЦ, который охватит территорию от лесостепи до арктических тундр, что значительно расширит возможности обобщения и анализа получаемых на карбоновых полигонах данных. Кроме того, полигоны усилят взаимодействие в составе международных сетей наблюдений за изменением климата, например, по масштабному проекту "Пан-Евразийский эксперимент" (PEEX).

— Какие исследовательские лаборатории ТюмГУ включатся в карбоновую повестку?

Особая роль в координации исследований углерода отведена нашим новым лабораториям, созданным по федеральным и региональным мегагрантам: “CarboRus” под руководством профессора Гёттингенского университета Якова Кузякова, цель которой - установить запасы углерода в почвах России и роль микроорганизмов в цикле углерода, и "AquaBioSafe" под руководством ведущего научного сотрудника Института биологии внутренних вод Дениса Тихоненкова, которая исследует функциональные связи гидробионтов.

— В продолжение, как вы будете решать вопрос с кадрами для лабораторий, для полевых исследований, для администрирования работ? По сути это должны быть какие-то уникальные специалисты?

— Мы анонсируем сегодня для полигонов России целый пул новых образовательных программ: международную магистерскую программу по регенеративному землепользованию по гранту Евросоюза; совместные образовательные программы с Высшей школой экономики, а также новую программу ДПО для организаций-операторов карбоновых полигонов.

На полях Тюменского нефтегазового форума прошел первый стратегический образовательный интенсив по карбоновой тематике. Приехали 104 участника из 16 субъектов РФ , они представляли 26 университетов и институтов России. Это совместный проект Тюменского и Новосибирского госуниверситетов, а также индустриального партнёра ПАО "Сибур".

— Обратная связь от тех, кто нашел время и приехал уже есть?

— И она очень содержательная, мы собрали рефлексии от участников, экспертов, организаторов. Обработаем, осмыслим, будем развивать эту практику и дальше.

— Иван Сергеевич, вы приступили к реализации очень серьезного и долгосрочного проекта, каких результаты вы ожидаете в ближайшее время?

— Полигон охватывает наиболее характерные для региона типы экосистем: различные виды леса, озера, болота, сельхоз угодья, а это значит, что исследователи смогут детально изучать и детально оценить секвестрационный потенциал каждой из экосистем. Далее, мы разработаем наиболее эффективные сочетания видов и сортов растений для каждой из них с точки зрения поглощения углекислого газа. Результаты работы будут использоваться при реализации проектов по лесовосстановлению, развитию АПК, а также при создании специальных карбоновых ферм - территорий с увеличенной поглощающей способностью углекислого газа. Еще раз подчеркну, это лишь начало большого пути, масштабной работы на благо всей страны.

— Успехов вам!