Представители более 40 стран станут участниками Первого Международного Конгресса Ecumene

ТАСС, 28 сентября. Продолжается регистрация на Международный Конгресс Ecumene 2021: Финансирование устойчивого развития в контексте изменения климата (16+), который состоится 29 и 30 сентября в Москве при поддержке ООН. Мероприятие пройдет в рамках подготовки к 26 Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в Глазго.

Конгресс пройдет в гибридном формате как для спикеров сессий, так и для остальных участников: часть встретятся на площадке, другие же присоединятся к дискуссиям онлайн. Это дает возможность принять участие в мероприятии экспертам со всего мира: уже сейчас на Конгресс зарегистрировались 2 тыс. человек из 46 стран мира. Слушатели из России, Великобритании, Австрии, Швейцарии, Китая, Германии, Бельгии, Сингапура, ОЭА и США представляют правительства и министерства, крупнейшие компании, корпорации, научные и образовательные учреждения, общественные и профессиональные объединения

Откроется Конгресс Пленарным заседанием "Глобальный переход к устойчивому развитию и место России в нем". К участникам обратятся специальный советник Генерального секретаря ООН по вопросам климата Селвин Чарльз Харт и исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсон, а в дискуссии примут участие Национальный посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, заместитель председателя правления Газпромбанка Елена Борисенко, почетный профессор экономики Кембриджского университета Сэр Партха Саратхи Дасгупта и генеральный директор Европейской банковской федерации Мэйс Уим.

В течение двух дней ведущие эксперты от ООН, правительств и государственных структур, Центральных банков различных стран, крупного бизнеса будут обсуждать самый широкий спектр вопросов от перспектив ответственного инвестирования и развития "синей экономики", до ответственного финансирования в Арктике и нюансов энергоперехода.

Подводить итоги и обсуждать следующие шаги по достижению Целей устойчивого развития ООН до 2030 года планируется на специальной сессии, которую будет модерировать посол доброй воли ООН, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов. В обсуждении примут участие президент, председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, генеральный и управляющий директор Глобального договора ООН Оджиамбо Санда, министр экономического развития РФ Максим Решетников, первый заместитель председателя Центрального банка РФ Сергей Швецов, заместитель Генерального секретаря ООН Эрик Солхейм.

"Видение и предложения, сформированные в течение двух дней работы конгресса, будут представлены в рамках запланированных круглых столов по ответственному финансированию, энергетике и Арктике на предстоящих 15 Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии в Куньмине и 26 Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго!", - подчеркивают организаторы.

Среди спикеров и участников Конгресса широкое представительство глав банков, финансовых ведомств и организаций:

• первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк

• управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос

• глобальный руководитель структурного финансирования торговли и экспорта UniCredit Франческа Беомонт

• представитель Немецкого федерального банка (Бундесбанк) в Москве Бритта Вайнманн

• управляющий глобальной практикой финансирования, конкурентоспособности и инноваций в Европе и Центральной Азии Всемирного банка (World Bank) Илиас Скэмнелос.

Организаторами Конгресса выступают 26 Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, Центр международных и сравнительно-правовых исследований, Всероссийское общество охраны природы, компания Business event to business.

Пройти регистрацию и ознакомиться с подробной программой можно на официальном сайте Конгресса esgcongress.com. Для аккредитации представителей СМИ необходимо направить контактные данные на почту press@spblegalforum.ru.

ТАСС - генеральное информационное агентство Первого Международного Конгресса по ответственному финансированию Ecumene 2021.