День культуры Испании отметят концертом гитариста Дмитрия Илларионова

ТАСС, 28 сентября. В преддверии Дня испанской культуры Hispanidad, 2 октября, в Соборной палате состоится сольный концерт российского гитариста Дмитрия Илларионова (6+). Маэстро представит публике многовековую историю гитары в произведениях испанских композиторов.

"Все гитаристы по-хорошему зависимы от испанской культуры. В этом концерте я хотел бы восславить эту зависимость, нашу любовь к испанской музыке и её главному музыкальному инструменту. Вместе с публикой мы проследим историю гитары в произведениях испанских композиторов от барокко до наших дней. Помимо общепризнанных "хитов" прозвучат и новые для наших слушателей произведения - я буду играть музыку Гаспара Санса, Фернардо Сора, Франсиско Тарреги, Хоакина Турины, Эмилио Пухоля, Хаакина Родриго, Матильды Сальвадор и многих других", - сказал Дмитрий Илларионов, победитель и лауреат 25 международных конкурсов классической гитары.

Концерт "Hispanidad" предвосхитит ещё одно важное музыкальное событие – Международный конкурс гитаристов им. Фраучи (6+), финал которого также пройдет на сцене Соборной палаты – одного из красивейших залов Москвы. На конкурс имени Фраучи в этом году заявилось 40 молодых исполнителей, во второй тур прошли 18 конкурсантов из 10 стран мира.

"Хочу отметить важность просветительской традиции в музыкальной сфере, которую много лет поддерживают и популяризируют организаторы фестиваля имени Фраучи. Для молодых исполнителей участие в конкурсе – это шанс проявить талант, получить мировое признание и уроки мастерства от ведущих мэтров классической гитарной музыки", - подчеркнул Илларионов.

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