Международный День холода предложили учредить на форуме в Якутске

ЯКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Учредить международный День холода, который бы способствовал привлечению внимания к проблеме глобального потепления, предложено в рамках Северного форума, проходящего в Якутске. С идеей на парламентской сессии выступил заместитель председателя собрания депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) Матвей Чупров.

"Требуется единая национальная идея, общая традиция, которая будет способствовать концентрации внимания на проблеме климата жителей разных стран мира. Такой традицией может стать международный День защиты холода или сокращенно - День холода", - сказал Чупров.

В рамках Дня холода предлагается проведение научных конференций, обсуждение проблем глобального потепления, принятие мер по защиты климата. В качестве даты международного Дня холода он предложил 29 февраля, как последнего дня календарной зимы. Таким образом новая традиция может иметь четырехлетний цикл, подчеркнул Чупров.

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.