Глава Якутии: климатический саммит-2023 должен поднять статус проблемы вечной мерзлоты

ЯКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Всемирный саммит по вопросам изменения климата, который пройдет в Якутске в 2023 году, должен поднять статус проблемы вечной мерзлоты, которая пока недостаточно отражена в международных документах. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев во вторник в Якутске на пленарном заседании Северного форума (6+) по устойчивому развитию.

"В 2023 году в Якутске состоится Всемирный саммит по вопросам изменения климата. Главную проблематику можно обозначить уже сейчас: это вопросы вечной мерзлоты. <…> В настоящий момент вопросы изменения многолетней мерзлоты мало отражены в официальных международных документах, в программных и стратегических документах в том числе и ООН. Поэтому я считаю, что Всемирный саммит 2023 года в Якутске должен стать важным событием в укреплении международного сотрудничества по климатическим вопросам, в первую очередь по вопросам противодействия последствиям деградации вечной мерзлоты", - сказал Николаев.

Выступая в ходе сессии, темой которой стало "Изменение климата и реакция многолетней мерзлоты", глава республики отметил, что уязвимость арктических экосистем и долговременный характер их восстановления выдвигают на первый план задачу активного развития международного сотрудничества для поддержания экологического баланса в криолитозоне.

По словам Николаева, реализация масштабных проектов в области охраны природы на территории российских регионов приобретает особое значение с учетом председательства России в Арктическом совете. Он подчеркнул, что именно в рамках этого председательства в 2023 году в Якутске пройдет Всемирный саммит по вопросам изменения климата.

О форуме

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.