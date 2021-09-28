Избранным депутатам Заксобрания Свердловской области вручили удостоверения

ТАСС, 28 сентября. Избранным депутатам Законодательного Собрания Свердловской области сегодня вручены удостоверения, сообщили во вторник в пресс-службе регионального парламента.

В торжественном собрании приняли участие губернатор Евгений Куйвашев, депутаты Заксобрания, члены Избирательной комиссии Свердловской области, председатели территориальных и окружных избиркомов, представители региональных отделений политических партий, журналисты, добавили в пресс-службе.

"Удостоверения избранным депутатам вручили председатель областного избиркома Владимир Русинов и председатели окружных избиркомов", - сказано в сообщении.

Евгений Куйвашев отметил, что органам законодательной и исполнительной власти предстоит сосредоточить усилия на работе по достижению национальных целей развития, выполнению поручений президента РФ по укреплению экономики, обеспечению высокого качества жизни людей. "В ближайшее время нам предстоит сформировать областной бюджет на предстоящие три года. В нем должны найти отражение все важнейшие предложения и запросы избирателей, сделанные в ходе предвыборной кампании. Поэтому прошу вас незамедлительно приступить к исполнению депутатских полномочий и активно включиться в работу", - сказал глава региона.

От имени депутатов к главе региона и собравшимся обратилась председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она поблагодарила губернатора, правительство Свердловской области за конструктивное взаимодействие с депутатским корпусом, а также выразила благодарность областной избирательной комиссии за организацию выборного процесса в спокойной и деловой обстановке.

"В Законодательное Собрание пришли депутаты, уже имеющие опыт работы в областном парламенте, и новички. Их взаимодействие позволит быстро войти в законотворческий процесс и работать на благо жителей Свердловской области. Депутатами предыдущего созыва подготовлено для рассмотрения уже новым составом Законодательного Собрания более 20 законопроектов, которые предстоит рассмотреть в ближайшее время. Я убеждена, что только во взаимодействии с исполнительными органами власти мы сможем решать те задачи, которые ставит перед нами президент России и обозначает губернатор. Уверена, что мы качественно и эффективно начнем работу в осенней сессии областного парламента", - подчеркнула Людмила Бабушкина.

Председатель избиркома Владимир Русинов, докладывая об итогах голосования в регионе, отметил, что выборы прошли на конкурентной основе. По его словам, в общей сложности в процессе приняли участие 26 тыс. членов избирательных комиссий различного уровня. При этом он подчеркнул, что благодаря поддержке губернатора, глав муниципалитетов и усилиям медицинского сообщества в непростой эпидемической обстановке 65% представителей комиссий были вакцинированы, а на участках неукоснительно соблюдались все меры безопасности.