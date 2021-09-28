УЭХК получил высокую оценку правительства Свердловской области

ТАСС, 28 сентября. АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) стало победителем областного конкурса по культуре производства и охране труда в группе предприятий "Машиностроение и металлообработка" по итогам 2020 года. Как сообщили во вторник в отделе по связям с общественностью ключевого предприятия Новоуральского промышленного кластера, безукоризненное выполнение мероприятий по охране труда, отсутствие несчастных случаев на производстве, снижение коэффициентов частоты и тяжести производственного травматизма, доля аттестованных по условиям труда рабочих мест, проведение мероприятий по улучшению условий труда принесло АО "УЭХК" уверенную победу.

"Работа по охране труда и промышленной безопасности в приоритете деятельности комбината. Для создания безопасных условий труда в период пандемии COVID-19 были дополнительно проведены масштабные мероприятия, способствующие уменьшению распространения инфекции: оснащение рециркуляторами и бактерицидными лампами помещений предприятия, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, проведение регулярного масштабного тестирования и прививочной кампании совместно с медсанчастью", - отметил генеральный директор АО "УЭХК" Александр Белоусов.

Всего в конкурсе приняли участие 144 предприятия машиностроения и оборонно-промышленного комплекса Свердловской области. Его организаторами выступают Правительство Свердловской области совместно с исполнительными органами государственной власти, во взаимодействии с Федерацией профсоюзов и Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей).

О предприятии

АО "УЭХК" - ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия " обогащенный уран " получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО "УЭХК" поставляется на экспорт. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS ISO 45001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" Топливный дивизион Госкорпорации "Росатом") включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. В этом году компания отмечает свой юбилей " 25 лет. Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции.

Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.