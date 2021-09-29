На Диалоге международных энергетических организаций обсудят прогнозы развития энергетики

ТАСС, 29 сентября. В рамках деловой программы Международного форума "Российская энергетическая неделя" (6+) состоится Диалог международных энергетических организаций, посвященный прогнозам развития энергетики и глобальных рынков. Мероприятие проходит в год 55-летия РЭА Минэнерго России, к обсуждению будущего мировой энергетики приглашены эксперты ключевых международных аналитических организаций.

"Энергетический переход" захватывает мир: усиление глобальной климатической повестки, ускоренное внедрение современных технологий, наращивание вводов генерации на основе возобновляемых источников энергии, появление новых энергоносителей - эти тренды развиваются стремительно, меняя конъюнктуру сегодняшних мировых рынков и внося неопределенность в стратегическое видение будущего глобальной энергетики. По мнению ряда международных аналитических агентств, к 2050 году мир уже может перейти к новому укладу своего развития. Вместе с тем на его пути стоит множество вызовов, среди которых: необходимость восстановления экономики после пандемии СOVID-19, незрелость технологий, высокая инвестиционная нагрузка, а также то, что по подсчетам ООН, каждый пятый человек в мире все еще не имеет доступа к электроэнергии.

"Обеспечение потребителей надежными и доступными энергоресурсами ­­- основная задача топливно-энергетического комплекса. Стремление к декарбонизации мировой экономики не должно препятсвовать ее решению. Поэтому Россия наряду с развитием альтернативных источников энергии работает над совершенствованием технологий, внедрением прорывных решений, способствующих повышению экологичности традиционных отраслей ТЭК", - подчеркнул генеральный директор РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин.

Участники встречи обсудят, каким будет глобальный энергетический баланс в 2050 году, когда наступит "энергетический переход" для всех стран в мире, а также как преодолеть масштабные вызовы на его пути.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" состоится в Москве, 13-15 октября 2021 года в ЦВЗ "Манеж". Организаторами РЭН - 2021 являются Министерство энергетики Российской Федерации, Фонд Росконгресс и Правительство Москвы.

ТАСС - информационный партнер "Российской энергетической недели".