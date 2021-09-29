Специалисты "Россети Тюмень" стали победителями межрегиональных соревнований

ТАСС, 29 сентября. "Россети Тюмень" стали победителями межрегиональных соревнований по обслуживанию автоматизированных систем управления электрическими сетями, состязания профессионального мастерства прошли в Ленинградской области. Как сообщили в управлении по связям с общественностью компании, команда "Россети Тюмень" получила наивысший балл по итогам прохождения восьми этапов, а югорские энергетики Вячеслав Панин и Герман Никитин признаны лучшими специалистами по обслуживанию устройств релейной защиты (РЗА) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) соответственно. Всего в соревнованиях участвовала 21 команда, куда вошли представители всех дочерних компаний группы "Россети" и филиалов "Россети ФСК ЕЭС" со всей России.

"Награды победителям во вторник вручил первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "Россети" Андрей Майоров. Лучшей признана команда "Россети Тюмень". Серебряным призером стали энергетики из "МЭС Сибири". Бронзу получила команда "МЭС Востока", - сказано в сообщении компании.

Лучшими специалистами АСУТП признаны Герман Никитин из команды "Россети Тюмень" (I место), Александр Куренев из "МЭС Востока" (II место) Евгений Иванов из "МЭС Сибири" (III место).

В индивидуальных зачетах первое место среди специалистов РЗА занял Вячеслав Панин (команда "Россети Тюмень"), второе - Митрофанов Михаил ("Россети Волга"), третье - Артем Певзнер ("Россети Ленэнерго").

"Я очень рад победе в соревнованиях среди сильнейших энергетиков страны. Этапы были достаточно сложными. Большинство оборудования для нас было новым. Такого высокого результата мы добились благодаря слаженной командной работе и четкому распределению обязанностей. Для подготовки к соревнованиям силами всех филиалов "Россети Тюмень" был создан макет цифровой подстанции, что несомненно нам помогло в прохождении многих кейсов", - отметил ведущий инженер по РЗиА филиала "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети Вячеслав Панин.

Первые межрегиональные соревнования персонала "Россети" по обслуживанию устройств релейной защиты и автоматизированных систем управления технологическими процессами проходили в два этапа. Первый предполагал проверку теоретических знаний энергетиков в режиме видеоконференцсвязи, второй - решение практических задач на базе специального учебного комплекса.