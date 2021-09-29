Фонд "Подари жизнь" и компания LegalPics запустили сервис по юридической поддержке

ТАСС, 29 сентября. У родителей детей, больных раком, часто возникает множество вопросов, связанных с юридической поддержкой. Как получить лекарства по квоте и больничный лист? Как оформить справку по инвалидности? Могут ли меня уволить на больничном?

Для каждой семьи болезнь ребенка - это огромное горе, но, вместе с тем, родители вынуждены сталкиваться еще и с огромным количеством бюрократии. Человеку без опыта, а тем более, в состоянии сильного стресса, сложно сориентироваться в специфических юридических вопросах. В фонде "Подари жизнь" есть штатные юристы и волонтеры, профессиональные юристы, которые помогают в свое свободное время совершенно бесплатно. Но даже учитывая все это, не всегда получается ответить на все обращения оперативно, ведь Фонд помогает детям со всей России - от Калининграда до Владивостока.

"Каждый день к нам обращается огромное количество родителей, чьи дети больны раком. Они растеряны, основная и единственная их цель в эти моменты - помочь своему ребенку и быть с ним рядом. В этой непростой ситуации, мы хотим обеспечить их комфортом насколько это возможно. Уверена, что новый сервис поможет родителям наших подопечных сэкономить время и нервы, а также даст возможность брать всю необходимую юридическую информацию в одном месте", - сообщила директор фонда "Подари жизнь" Екатерина Шергова.

Именно поэтому благотворительный фонд "Подари жизнь" обратился в компанию LegalPics, которая занимается юридическим дизайном. Юрдизайн помогает перевести сложную информацию на "человеческий" с помощью различных инструментов визуализации и работы с текстом. Это сочетание юридической экспертизы, компетенций в сфере дизайна и современных коммуникаций. Ключевыми составляющими подхода являются инклюзивность, эмпатия и дизайн-мышление.

Команда LegalPics проанализировала все вопросы, обращенные к юристам фонда, классифицировала их и упростила сложную юридическую терминологию до понятного всем языка. Также были созданы интуитивные иллюстрации, которые вписываются в лаконичный дизайн сайта и фирменный стиль фонда. Так, появился новый бесплатный информационно-правовой сервис с применением подхода Legal Design.

Теперь родителям не нужно перечитывать большой объем юридического текста. Будет достаточно выбрать ответ да или нет, чтобы получить исчерпывающую информацию на свой запрос.

Сервис состоит из 10 разделов, каждый из которых раскрывает отдельную большую тему, например, обязательное медицинское страхование, высокотехнологичная медицинская помощь, больничный лист и другие. Юридическая информацию из каждого блока преобразована в легкую и доступную для понимания форму с предоставлением ссылок на законопроекты и необходимые документы.

"Никто из нас не хотел бы добровольно оказаться в ситуации, когда нам требуется сторонняя помощь. Особенно, когда это касается детей. Но когда эти ситуации случаются, вслед за шоком, болью и прочими чувствами начинаются вопросы - что делать и куда бежать. В этом случае главное, что может сделать другой человек - дать точную и полную информацию, которая сэкономит силы, деньги и время, которое в большинстве случаев драгоценно вплоть до минут. Но кто этот человек? Врач, волонтер, сотрудник благотворительного фонда. "Подари жизнь" - это Фонд, которому люди готовы доверять как самим себе, его репутация исключительно кристальна. Наша задача состояла в том, чтобы преобразовать большой объем юридической информации в доступную форму, понимая проблемы родителей подопечных фонда, которые обращаются за советом и помощью. Мы убеждены, что правовое поле должно стать открытым, функциональным и понятным", - сообщила CEO LegalPics Мария Дорошенко.