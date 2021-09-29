"Ингосстрах" заключил контракт с заводом "Северная Верфь" на страхование траулера

ТАСС, 29 сентября. Филиал "Ингосстраха" в Санкт-Петербурге заключил договор страхования судна в постройке с судостроительным заводом "Северная Верфь". Объект страхования - рыбопромысловый траулер-процессор неограниченного морского плавания.

Траулер застрахован по программе страхования судов в постройке и охватывает цикл строительства с момента спуска судна на воду, включая ходовые и приемо-сдаточные испытания вплоть до сдачи судна заказчику. Страховое покрытие распространяется также на гражданскую ответственность судостроительного предприятия перед третьими лицами.

Траулер предназначен для лова и переработки сельди, минтая и других промысловых видов рыбы. Современная многофункциональная рыбофабрика обеспечит практически полную переработку рыбы на судне, выпуская мороженую рыбу, рыбное филе, икру и печень минтая, рыбный фарш и муку. Длина траулера-процессора составляет 81,6 м, ширина - 16 м, водоизмещение - 5500 т. Траулер-процессор имеет ледовый класс Ice2 и сможет эксплуатироваться во льдах толщиной до 0,5 м. Численность экипажа составит порядка 70 - 80 человек.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.