Ozon запустил собственную благотворительную программу "Ozon Забота"

ТАСС, 29 сентября. Ozon запускает собственную благотворительную программу "Ozon Забота" и предлагает миллионам пользователей и десяткам тысяч предпринимателей поддержать некоммерческие организации. Компания дает возможность участвовать в благотворительности всем, кто пользуется услугами маркетплейса - предприниматели смогут делать благотворительные отчисления в надежные НКО, а фонды привлекать пожертвования через продажу благотворительных сертификатов и брендированных товаров на торговой площадке. Средства от продаж товаров и сертификатов будут направлены в проверенные фонды-участники программы "Ozon Забота". На старте это шесть организаций: Фонд помощи хосписам "Вера", "Антон тут рядом", Фонд борьбы с лейкемией, "РЭЙ", "Вверх", и "Движение вверх". Покупатели Ozon смогут выбрать, как помочь благотворительным организациям.

С выходом на маркетплейс благотворительные фонды получат доступ к новой многомиллионной аудитории, которая теперь сможет совершать онлайн-покупки и одновременно делать добрые дела. Организации будут периодически рассказывать в своих соцсетях о том, кому и как удалось помочь благодаря программе.

"Ozon Забота" - это четыре направления помощи фондам:

Продажа благотворительных сертификатов

Ozon дает возможность отправить средства в любимый фонд. На сайте можно приобрести электронные сертификаты номиналом 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 рублей. Купить их так же легко, как любой электронный товар на Ozon.

Продажа товаров со знаком "Ozon Забота"

Теперь на Ozon есть товары, процент от продажи которых идет на помощь подопечным фондов. Продавцы Ozon могут участвовать в добрых делах, не думая о выборе проверенного фонда. Они выбирают товар для участия в программе и сами определяют процент или сумму благотворительных отчислений. Специальный значок "Ozon Забота" поможет покупателям обнаружить такие товары среди других.

Продажа благотворительных товаров фондов

На Ozon можно приобрести брендированные товары от некоммерческих организаций: свитшоты, футболки, посуду, сумки, зонты и бутылки. Купить благотворительный мерч сможет клиент Ozon из любой точки земного шара.

Знакомство с другом

Тысячи собак и кошек ищут дом, а миллионы людей совершают покупки на Ozon. Ozon и фонд "РЭЙ" решили, что это отличная возможность помочь будущим хозяевам и животным найти друг друга. На Ozon размещены анкеты кошек и собак. Каждый может попробовать пройти интервью на совместимость с питомцем, предварительно отправив пожертвование размером 200 рублей - именно столько стоит обед и ужин одной взрослой собаки в приюте. Пока в этом направлении участвуют только приюты Москвы и Московской области.

Руководитель группы социальных проектов Ozon Елена Чернина сообщила: "В рамках благотворительной программы мы решили охватить разные социальные проблемы - от поддержки взрослых пациентов до помощи животным. Как и маркетплейс Ozon, программа "Ozon Забота" будет работать как платформа - в ней смогут встретиться и участвовать покупатели, предприниматели и НКО. Клиенты Ozon могут сами выбрать, какому фонду, какой суммой и каким способом они хотят помочь, а фонды могут собирать пожертвования. Отдельная гордость - это вовлечение в благотворительность продавцов, которые могут сделать отчисления с продаж в проверенные фонды. Получается, мы и правда делаем благотворительность для всех приятной и удобной частью жизни".

Исполнительный директор благотворительного фонда "Антон тут рядом" Елена Фильберт отметила: "Участие фонда в программе "Ozon Забота" - не только громкое признание творчества людей с расстройствами аутистического спектра, но и важное общественное заявление: инклюзия ближе, чем кажется. При этом Ozon - уникальный канал для получения финансовой поддержки. Продажа продукции позволяет фонду быть устойчивее: мы выплачиваем зарплаты художникам с РАС, а остальные средства направляем на помощь семьям в кризисных ситуациях. "Ozon Забота" объединил разные социальные проблемы и фонды на одной платформе - это системная история, раскрывающая для пользователей мир эффективной благотворительности".

Ozon - ведущая мультикатегорийная платформа электронной коммерции и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке представлено более 27 млн товарных наименований в 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon активно развивается как интернет-платформа - уже более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. Обширная логистическая инфраструктура позволяет тысячам предпринимателей продавать свою продукцию в 11 часовых поясах России, а для 85 млн россиян - дать доступ к курьерской доставке или пункту выдачи в шаговой доступности. Ozon также активно развивает систему сервисов, комплементарных своему основному бизнесу, - в том числе fintech-продукты и сервис быстрой доставки Ozon Express.