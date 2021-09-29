Кинорежиссер Вахрушев: в результате съемок фильма об эскимосах Чукотка получит этнопарк

ТАСС, 29 сентября. Традиционный эскимосский поселок, который будет построен на Чукотке для съемок художественного фильма "Хозяин земли", после окончания работы над кинокартиной станет этнопарком и центром этнотуризма. Об этом заявил в среду на проходящем в Якутске Северном форуме по устойчивому развитию (6+) автор фильма, научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, кинорежиссер и продюсер Алексей Вахрушев.

Режиссер подчеркнул, что эскимосский поселок охотников на морского зверя, как и другие декорации к фильму, будет создаваться с участием специалистов высокого уровня - российского художника-постановщика Павла Новикова и ученого Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева Кирилла Днепровского, который выступит в качестве консультанта.

"Наш художник-постановщик сможет создать абсолютно аутентичное эскимосское поселение начала XVII века, наш консультант - Кирилл Днепровский, руководитель Чукотской экспедиции Государственного музея Востока, специалист по северному жилищу. Поэтому у нас все будет сделано из плавника, скелетных костей кита, моржовых шкур. То, что мы создадим в процессе производства картины, будет абсолютной уникальной репликой традиционного поселения, сделанной по всем канонам. Потом она будет действовать как этнопарк", - сказал Вахрушев, выступая на прошедшей в рамках форума конференции "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы".

Он рассказал, что традиционных поселков охотников на морского зверя сейчас нет на Чукотке, ни на Аляске, где также живут эскимосы. Построенный для съемок поселок расположится на южном побережье Чукотки около города Эгвекинот, который находится в полутора часах лета от административного центра Чукотки Анадыря и имеет с ним регулярное авиасообщение, что является важным для привлечения туристов, добавил кинорежиссер. В качестве примера развития туризма в месте съемок фильмов Вахрушев напомнил о снимавшемся в Териберке "Левиафане" (16+) Андрея Звягинцева, а также о картинах "Властелин колец" (12+), "Данди по прозвищу Крокодил" (12+), "Троя", "Танцы с волками" (16+).

Фильм "Хозяин земли" расскажет о контактах эскимосов с русскими первопроходцами в XVII веке, картина будет сниматься в 2021-2022 годах, предполагается ее международный прокат. Вахрушев рассказал, что производство фильма будет полностью проходить на Чукотке, в нем примут участие коренные жители, которые также сыграют главные роли, при этом возможен кастинг и на Аляске. Кроме того, местных жителей привлекут для изготовления традиционных лодок - промысловых байдаров, каяков, а также одежды и других предметов материальной культуры, которые будут использоваться при создании фильма.

Одним из результатов съемок должно стать возрождение местного традиционного шитья, считает режиссер. "Шитье костюмов - также традиция, которая на Чукотке угасает, и мы намерены в производстве этого фильма ее возродить и передать навыки от тех женщин, которые умеют это делать, молодым швеям. И, таким образом, мы попытаемся удержать эту традицию просто на Чукотке. Это картина такого абсолютно "ренессансного" характера, это еще и возрождение культуры в каких-то ее сегментах", - резюмировал Вахрушев.