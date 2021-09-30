В рамках первого дня Конгресса ECUMENE обсудили развитие ответственного финансирования

ТАСС, 30 сентября. Ведущие мировые игроки, регуляторы и эксперты "зеленой" повестки обсудили единые подходы к устойчивому развитию с учетом проблемы изменения климата на Первом Международном конгрессе по устойчивому развитию и ответственному финансированию ECUMENE 2021 (16+), который проходит 29 и 30 сентября в Москве.

Перспективы развития и проблемы внедрения ответственного финансирования давно стали одними из основных тем в международной повестке: все государства ставят в приоритет снижение негативного влияния на природу и экологию. Участники Конгресса в рамках различных дискуссий обозначили необходимость объединения усилий, выработки единых принципов, правил и подходов в вопросах достижения Целей устойчивого развития ООН и реализации Парижского соглашения по климату.

На Пленарном заседании Конгресса, проходившем при поддержке ООН, ведущие игроки мира: Россия, США и Европейский Союз впервые совместно заявили о необходимости создания единых глобальных правил развития ответственного финансирования.

"Нам необходимо к 2050 году обеспечить нулевой уровень выбросов парниковых газов. Есть определенные обязательства у ряда стран, но если они не будут выполнены к 2030 году, то последствия будут просто катастрофическими. В этом случае будет увеличение температуры на два градуса", - заявил специальный советник Генерального секретаря ООН по вопросам климата Селвин Харт в ходе Пленарного заседания.

"Для того, чтобы нам доверяли необходимо, чтобы была четкая политика в области изменения климата. Нам необходимо использовать все наши навыки и знания для перехода к "зеленой" экономике", - добавил он.

Его поддержала исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсон. Она отметила, что у ведущих государств и экономик больше нет возможности откладывать объединение усилий в области сохранения природы и бережного отношения к экологии нашей планеты. По ее словам, экспертные и исследовательские группы еще месяц назад заявили, что процесс изменения климата уже перешел в активную фазу. "Природе Земли не нужна финансовая индустрия, финансовая индустрия нуждается в природе Земли" - заявила она.

Заместитель председателя правления Газпромбанка Елена Борисенко подчеркнула, что крупнейшие банки и представители финансового сектора уже сейчас придают особое значение развитию ответственного финансирования и повестке ESG.

"Безусловно, финансовый мир не может стоять в стороне от обозначившейся давно, но ставшей актуальной в этом веке, проблемы климата и необходимости выстраивания системы устойчивого развития бизнеса.

Стратегия нашего менеджмента полностью отвечает целям и принципам устойчивого развития. Газпромбанк находится в процессе вступления в активные члены Финансовой инициативы Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде. Для нас это не маркетинг, для нас это не пустое - это дело жизни. Мы искренне считаем крайне важным приумножение благополучия на планете, успешное долгосрочное развитие наших клиентов, помощь им в реализации и продвижении их потрясающих проектов в рамках повестки устойчивого развития. Крупнейшие промышленные производства действительно озабочены необходимостью модернизации для уменьшения углеродного следа, для снижения общего экологического воздействия на природу, для улучшения всех процессов, связанных с восстановлением и приумножением биоразнообразия нашей планеты", - подчеркнула она.

По ее словам, уже сейчас Газпромбанк финансирует более 60% всех альтернативных источников энергетики в Российской Федерации. "Это не вопрос модной темы, мы занимаемся этим не год и не два. Газпромбанк является лидером в финансировании проектов альтернативных источников энергетики в Российской Федерации. Невозможно существовать в финансовом мире, не учитывая глобальную повестку и основные мировые тенденции", - добавила она.

"У России сейчас есть огромное окно возможности для привлечения иностранных инвесторов ответственных, долгосрочных, верных, уверенных в необходимости улучшения климата и экологии на планете. Сегодня фонды, которые аккумулировали огромный поток средств для финансирования проектов устойчивого развития, заинтересованы в понятных, ясных, "зеленых" проектах. И именно Россия может предложить такие проекты всему миру", - считает Елена Борисенко.

В свою очередь, председатель Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов акцентировал внимание на том, что Россия должна и будет играть ключевую роль в глобальной экологической повестке.

"Абсолютно убежден, что решение проблемы изменения климата на нашей планете без участия Российской Федерации, обладающей уникальным природным богатством и являющейся экологическим донором всего мира, невозможно. Мы столкнулись с глобальными проблемами, ни одна страна в мире не может решить их в одиночку. Нам нужно совместно вырабатывать общие правила игры, находить совместные решения, слушать и слышать предложения, идущие со всех частей нашей прекрасной планеты, работать всем вместе, объединиться в одну команду ради будущего Земли, наших детей и внуков. Для России, которая активно встраивается в международную экологическую повестку, настало время атаковать. И многие организации - как российские, так и международные - нас в этом поддерживают", - подчеркнул Вячеслав Фетисов.

Говоря о предстоящих конференциях в Куньмине и Глазго, спикер отметил необходимость создания и соблюдения всеми участниками единых правил игры на международной экологической арене. При этом любые ответственные инвестиции - зеленые, белые, синие, по мнению Вячеслава Фетисова, должны быть полностью исключены из санкционной политики.

ТАСС - генеральное информационное агентство Первого Международного Конгресса по ответственному финансированию Ecumene 2021.