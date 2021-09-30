Ученые ЮУрГУ проанализировали рабочие процессы, сформированные во время пандемии

ТАСС, 30 сентября. После завершения пандемии коронавируса удаленная работа останется частью современного мира. Ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) обнаружили, что даже в таких традиционных странах, как Япония, приняли новую форму рабочего процесса и сейчас активно работают над созданием удаленной корпоративной культуры.

Больше 77% работников считают, что более продуктивны при работе из дома, а не при нахождении в офисе. На это влияет гибкое расписание, а также возможность провести рабочий день в любом удобном месте. Исследовательская группа под руководством Мирьяны Радович-Маркович, профессора ЮУрГУ, отметила, что за полтора года в рабочем процессе не зафиксированы негативные изменения. Однако вначале работники столкнулись с недоверием работодателей, особенно в восточных странах.

Беспокойство вызывала организация рабочего процесса и контроль производительности сотрудников. Сейчас же 88% японских компаний перешли на удаленную работу и готовы продолжать ее после пандемии.

Охотнее дистанционный формат работы приняли в Западной Европе, например, в Сербии и других Балканских странах, из-за ориентации на личные достижения и независимость сотрудников.

"Работа из дома стремительно набирает обороты, есть много других причин, по которым ее считают тенденцией будущего. Рост цен на недвижимость делает невозможным открытие нескольких офисов даже для крупных корпораций. Удаленная работа позволяет избежать таких вложений. Соответственно, ожидается, что эта тенденция сохранится после завершения пандемии. Это подтверждается статистикой европейских стран и развивающихся экономик", - продолжила Мирьяна Радович-Маркович.

Сейчас высокоорганизованные команды наладили утренние и вечерние видеосозвоны. Они обеспечивают постоянную коммуникацию в коллективе. Кроме того, удаленная работа привела к четкому разделению ролей, тем самым повысив продуктивность команды. Выяснилось, что большинству людей можно доверить дистанционную деятельность, требующую дисциплины и ответственности.

Результаты исследования опубликованы в журнале International "Journal of Entrepreneurship".