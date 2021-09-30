Эксперты обсудили внедрение передовых ESG-практик в промышленности

ТАСС, 30 сентября. Передовой опыт в сфере устойчивого развития обсудили эксперты в рамках экосессии "Внедрение ESG-практик в бизнесе: от экологических инноваций к новым лидерским компетенциям" (12+)

Передовой опыт в сфере устойчивого развития обсудили эксперты в рамках дискуссионной сессии "Внедрение ESG-практик в бизнесе: от экологических инноваций к новым лидерским компетенциям". Мероприятие было организовано Оргкомитетом Национальной премии в области экологических технологий "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021" (12+).

Сессия объединила представителей крупнейших металлургических компаний, профильных комитетов Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, отраслевых союзов и ассоциаций. Участники мероприятия рассмотрели текущее состояние и перспективы экологической модернизации российского бизнеса, развитие ESG-стандартов, достижение целей устойчивого развития, изменения во внешней бизнес-среде и внутри организаций в связи с "зеленой" повесткой, регуляторное сопровождение трансформации российских компаний и подходы к ответственному инвестированию.

"Для нас тема ESG - это возможность обозначить перспективы развития на ближайшие 20 лет. Сегодня с учетом произошедшего расширения компании мы обновляем наши экологические, социальные, корпоративные цели в области ESG, объединяя лучшие практики разных производственных площадок. В данной работе мы ориентируемся в том числе на Цели устойчивого развития ООН", - отметил руководитель направления по устойчивому развитию ТМК Денис Папин.

"В нашей стране ESG-повестка становится все более и более актуальной. В последнее время мы видим, что российский бизнес постепенно включается в нее. Чем более активно компании заботятся об окружающей среде и стараются сократить ущерб, наносимый экологии, тем больше они претендуют на хорошую ESG-оценку. Мы, в свою очередь, рады отметить такие производства в числе номинантов и лауреатов премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021", - прокомментировал председатель оргкомитета Национальной премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021" Виталий Расницын.

Официальные партнеры премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021": ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", холдинг Segezha Group, Международный фонд технологического развития.

Стратегический партнер - Трубная Металлургическая Компания.

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