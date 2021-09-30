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Эксперт: Якутия может стать моделью при создании законодательной базы для Северного завоза

Директор "Востокгосплана" Михаил Кузнецов отметил, что организация уже взяла Якутию как пилотный регион при создании базы лучших практик и системы мониторинга

ТАСС, 30 сентября. Опыт Якутии может быть моделью при создании федеральной законодательной базы для регулирования Северного завоза, заявил в четверг на Северном форуме по устойчивому развитию (6+) директор федерального автономного научного учреждения "Востокгосплан" Михаил Кузнецов. Он добавил, что его организация, занимающаяся оптимизацией и цифровизацией Северного завоза, уже взяла Якутию как пилотный регион при создании базы лучших практик и системы мониторинга.

"В Якутии, если говорить о сравнительном анализе, достаточно развитая местная законодательная, нормативная база Северного завоза. На наш взгляд, ее нужно транслировать и использовать в качестве лучшей практики, в том числе на федеральном уровне", - сказал он, выступая на проводимой в рамках Северного форума IV Межрегиональной научно-практической конференции "Арктический вектор: Северный завоз".

Кузнецов подчеркнул, что Северному завозу необходима нормативная поддержка на федеральном уровне. Он привел данные, согласно которым Северный завоз затрагивает около 3 млн жителей России. При этом лидерами по количеству людей, к которым он имеет отношение, являются Якутия и Красноярский край. По тем же данным, объем государственной поддержки этого направления, включая субвенции, субсидии, бюджетные кредиты и госгарантии, в 2020 году составил более 22 млрд рублей.

Кузнецов также рассказал о создаваемой его учреждением базе лучших практик и единой системе мониторинга Северного завоза. Он отметил, что речь не только об Арктике и Крайнем Севере, но и о регионах, приравненных к территориям Крайнего Севера, в том числе о юге Восточной Сибири, где есть местности с ограниченной транспортной доступностью.

Директор ФАНУ "Востокгосплан" подчеркнул, что при создании упомянутой системы, которая объединит статистику и поможет оптимизировать Северный завоз, также использовался опыт Якутии.

"При создании системы мы взяли Якутию в качестве пилота и сформировали достаточно полную базу данных: более 2 тыс. маршрутов, полторы тыс. единиц транспорта, пункты перевалки, генерация, укрупненные виды продукции, аэропорты, более 35 поставщиков. Все эти данные - то есть, по сути, каждый объект, каждый муниципалитет - мы нанесли на карту, с его потребностями, с ежегодными объемами потребления", - сказал Кузнецов, добавив, что прототип системы планируется создать до конца 2021 года.

О форуме

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

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