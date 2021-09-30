Отбирать песни молодых исполнителей для радиоэфиров РМГ будет искусственный интеллект

ТАСС, 30 сентября. В жюри проекта "Русской Медиагруппы" "Музыкальный кастинг" (12+) вошел девятый музыкальный эксперт - им стал искусственный интеллект. Он позволяет объективно оценить потенциал музыки молодых артистов, стремящихся стать музыкальными звездами.

Уникальная технология позволяет сравнивать любой присланный на "Музыкальный кастинг" трек с раскрученными хитами из ТОП-100, которые уже звучат в эфирах радиостанций. Во всем мире роботы уже давно пишут музыку и предлагают аранжировки, но в России робот-эксперт впервые стал членом жюри музыкального кастинга.

"Мы решили включить в члены жюри "Музыкального кастинга" искусственный интеллект для того, чтобы избежать предвзятости. Для нас очень важно не пропустить по-настоящему талантливых музыкантов, исполнителей и дать им дорогу на большую сцену", - прокомментировал член жюри, руководитель дирекции по концертной деятельности и работе с артистами "Русской Медиагруппы", главный редактор/генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов.

Искусственный интеллект построен на базе технологии Core Sound, использует алгоритмы нейронных сетей и преимущества новейших процессоров Apple Music для определения качества музыкальной композиции. Он способен анализировать аудиофайлы продолжительностью от 15 секунд до 10 минут. Участники конкурса получат оценки искусственного интеллекта и узнают, насколько их трек соответствует восприятию аудитории.

"Для нас это очень интересный опыт. Уверен, что благодаря новому члену жюри мы сможем выработать ряд критериев, которые помогут снизить инвестиционные риски в новые музыкальные проекты", - резюмировал управляющий директор "Русской Медиагруппы" Дмитрий Медников.

По результатам отборочных туров "Музыкального кастинга" жюри конкурса, состоящее из программных директоров, музыкальных редакторов, представителей "Русской Медиагруппы", искусственного интеллекта и ведущих экспертов музыкальной индустрии объявят десять победителей. Их песни услышит многомиллионная аудитория слушателей радиостанций "Русской Медиагруппы" и увидит аудитория русского музыкального телеканала RU.TV.

Напомним, проект "Русской Медиагруппы" "Музыкальный кастинг" стартовал 1 сентября 2021 года. Первый этап конкурса завершится 1 октября.

Благодаря конкурсу молодые исполнители смогут заявить о себе и сделать карьеру в музыкальной индустрии.