Казахстан пригласил тюменские нефтегазовые компании для освоения месторождений

ТАСС, 30 сентября. Компании тюменского нефтегазового кластера получили предложение от властей Казахстана поучаствовать в освоении новых месторождений. Об этом сообщил в четверг ТАСС губернатор Тюменской области Александр Моор в кулуарах XVII Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

Нефтегазовый кластер объединяет различных участников нефтегазового рынка. В него входят 60 компаний, производящих продукцию для нужд ТЭК, и более 10 научных институтов.

"В этом году Тюменский нефтегазовый форум посетила делегация Республики Казахстан. С их стороны поступило предложение нашему тюменскому нефтегазовому кластеру поучаствовать в реализации крупных инвестпроектов на территории Казахстана, связанных с освоением новых месторождений. Договорились по этому направлению активно сотрудничать", - сказал Моор.

Губернатор добавил, что Казахстан закупает много импортного оборудования для нефтегазодобычи. "Поэтому с учетом тех проектов, о которых они говорили, мы видим серьезную нишу для возможного участия предприятий Тюменской области и Российской Федерации, которые в наш нефтегазовый кластер вступили", - отметил Моор.

Также, по словам главы региона, растет между областью и Казахстаном товарооборот. По итогам первого полугодия 2021 года он вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около $49 млн. Регион сотрудничает с Казахстаном в плане сохранения водных ресурсов, профилактики и предотвращения лесных и степных пожаров