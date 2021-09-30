Агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг Новикомбанка

ТАСС, 30 сентября. Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" оценило сильные конкурентные позиции Новикомбанка в финансовом обслуживании ключевых отраслей российской промышленности. Существенное влияние на рейтинговую оценку оказывает высокая значимость банка для Ростеха на долгосрочном горизонте планирования благодаря выполнению функций по консолидации финансовых потоков предприятий Госкорпорации.

Агентство отмечает, что роль банка в обслуживании предприятий Госкорпорации продолжает расти. По подсчетам "Эксперт РА" за 2019 - 2020 годы доля Новикомбанка в кредитном портфеле Ростеха выросла с 14,6% до 23%, по итогам 2021 года она увеличится до 25%. Кроме того, Новикомбанк занимает устойчивые позиции в ключевом бизнес-сегменте, имеет достаточный запас по капиталу при высокой рентабельности, приемлемое качество активов, адекватную ликвидную позицию.

Уровень корпоративного управления соответствует масштабам деятельности и поставленным перед банком стратегическим задачам. "Рентабельность и операционная эффективность банка рассматриваются как высокие. По данным РСБУ, за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года ROE по прибыли после налогообложения составила около 17%, CIR=31%", - сообщается в отчете "Эксперт РА".

В долгосрочной перспективе ожидается рост масштабов бизнеса, который будет сопровождаться постепенным усилением капитальной позиции на фоне поддержания высокой рентабельности, что, по мнению "Эксперт РА", может оказать дополнительную поддержку рейтинговой оценке.

"Мы ежедневно работаем над сохранением высоких показателей эффективности бизнеса, увеличением запаса капитала при соблюдении консервативной стратегии по риск-профилю и полноценном выполнении задач нашего акционера - Госкорпорации Ростех. Для нас очень важно, что независимые эксперты высоко оценивают результаты деятельности банка. Это является одним из условий расширения доступа к ресурсам государственных и частных компаний, фондов, мерам господдержки, которые используются нами для улучшения условий финансирования клиентов", - отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.