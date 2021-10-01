Белгородские предприятия малого бизнеса на селе могут освободить от налога на имущество

ТАСС, 1 октября. Депутаты Белгородской областной думы предложили установить нулевую ставку налога на имущественный налог для предприятий малого бизнеса, занимающихся торговлей в малых населенных пунктах. Преференция затронет организации, применяющие специальные налоговые режимы, сообщает пресс-служба областного парламента.

"Эта мера призвана сохранить сеть магазинов в малых населенных пунктах, где они выполняют и важную социальную функцию. Мы можем попытаться либо оставить существующие магазины, либо организовать выездную торговлю", - приводит пресс-служба слова депутата облдумы Владимира Ващенко.

Под действие закона подпадают почти 300 объектов, общая кадастровая стоимость которых составляет 610 млн рублей, а годовая сумма налога на имущество организаций, рассчитанная по ставке 2%, насчитывает порядка 12,2 млн рублей.

"Более 200 объектов торговли сегодня работают в системе потребкооперации, 140 находятся в малых населенных пунктах численностью до 1 тыс. человек, их рентабельность "съедают" налоговые платежи и падение покупательского спроса. Подобная мера - это еще и возможность поддержать жизнь в селах, во многих из которых уже нет ни школ, ни почты, и магазин - последняя "точка притяжения", - пояснил руководитель областного союза потребительских обществ Белгородской области Геннадий Акинин, слова которого приводит пресс-служба.