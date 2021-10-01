ТАСС, 1 октября. В рамках деловой программы Международного форума "Российская энергетическая неделя" (6+) состоится экспертная сессия, посвященная влиянию "энергетического перехода" на развитие российского ТЭК. Форум состоится в Москве 13-15 октября 2021 года в ЦВЗ "Манеж".

Международная климатическая повестка заставляет многие страны реформировать энергетические системы, основанные на использовании углеродного топлива. Для России, занимающей лидирующие позиции на мировых рынках углеводородов, переход к развитию проектов с низким уровнем выбросов парниковых газов представляет собой серьезный вызов, но вместе с тем - открывает новые возможности для роста экономики на основе возобновляемой энергетики, водородных технологий, глубокой переработки сырья и реализации "зеленых" проектов. В условиях новой реальности многие крупные компании российского ТЭК уже включились в реализацию таких проектов, ведь для них это не только вклад в глобальное устойчивое развитие, но и улучшение имиджа, и повышение уровня доверия партнеров. Вместе с тем снижение углеродной составляющей ТЭК требует масштабных инвестиций.

"Тренд на глобальную декарбонизацию прочно вошел в нашу жизнь. Уже сегодня он оказывает влияние на трансформацию мировых энергетических рынков. Для сохранения своих позиций на мировой арене России важно встроиться в повестку, сохранив свои конкурентные преимущества в традиционной энергетике, развивая потенциал в области альтернативных источников энергии и внедряя современные технологии", - отметил заместитель генерального директора - руководитель Аналитического центра ТЭК РЭА Минэнерго России Денис Дерюшкин.

Участники сессии "Российский ТЭК в условиях “энергетического перехода”" обсудят, как "энергетический переход" может повлиять на развитие российского ТЭК, может ли помочь государство в создании стимулов для расширения ESG-практик бизнеса, а также оценят уровень вовлеченности отраслевых игроков в рынок "зеленого" финансирования.

Организаторами Российской энергетической недели - 2021 являются Министерство энергетики Российской Федерации, Фонд Росконгресс и Правительство Москвы.

ТАСС - информационный партнер "Российской энергетической недели".