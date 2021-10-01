Корпорация "Синергия" запустит акселератор для образовательных стартапов

ТАСС, 1 октября. Корпорация "Синергия" запускает бесплатную программу Synergy EdTech Акселератор для руководителей и владельцев образовательных стартапов. Площадкой проведения акселератора станет инновационное пространство "Гиперкуб" в центре "Сколково". Новый проект "Синергии" с общим фондом в 1 млрд рублей нацелен на поддержку перспективных технологических кейсов и, как следствие, на увеличение доли России в структуре мировой EdTech-индустрии.

Участниками акселерационной программы могут стать EdTech-компании, создающие цифровые инструменты по повышению эффективности обучения. Речь идет в том числе об онлайн-школах, образовательных курсах, интерактивных приложениях, обучающем оборудовании и VR-тренажерах. Для доступа к программе стартапы должны либо иметь инновационный продукт в стадии MVP (minimum viable product), либо быть готовыми к его запуску в сжатые сроки.

Прием заявок на участие в Synergy EdTech Акселераторе уже начался. Резидентами акселератора смогут стать 30 компаний. 15 из них будут участвовать в программе в онлайн-режиме, другие 15 смогут разместиться непосредственно на "Гиперкубе" - многофункциональной площадке "Сколково", где находятся офисы ключевых партнеров Фонда, лаборатории, лектории и конференц-залы.

Акселерационная программа рассчитана на три месяца. За это время резиденты Synergy EdTech Акселератора пройдут практико-ориентированное обучение по развитию и масштабированию бизнеса. Стартаперов ждут лекции, семинары, тренинги, а также тематические встречи с экспертами в области EdTech, бизнес-ангелами и резидентами "Сколково". Всего предусмотрено порядка 180 часов обучения по восьми направлениям: продукт, рынок, продажи, команда, юридические вопросы, маркетинг, инвестиции и Soft Skills.

Участникам программы предоставят доступ к технологическим ресурсам и практическому опыту Корпорации "Синергии", которая занимает лидирующие позиции на российском рынке образования.

"Сколково" выступит в роли инновационной площадки - EdTech-хаба, где идеи превращаются в действующий бизнес.

"Наступление эры EdTech-стартапов, пожалуй, самое важное следствие пандемии, - подчеркивает CEO Технопарка "Сколково" Ренат Батыров. - Инвесторы небезосновательно ожидают, что даже если все коронавирусные ограничения в одночасье пропадут, мир уже прошел точку невозврата к устаревшим форматам передачи знаний. В свою очередь, для "Сколково" образование всегда было весомой частью ДНК. Теперь на территории Инновационного центра будет место силы, если угодно, дом EdTech-проектов, и роль "Синергии" в его устройстве, уверен, будет исключительно продуктивной".

Продакт-менеджеры будут сопровождать резидентов Synergy EdTech в режиме 24/7: оценивать работу команд и перспективы инвестирования в проекты, планировать дальнейшее развитие стартапов и упаковывать их для крупных заказчиков.

Самые перспективные компании смогут получить до 30 млн рублей в качестве инвестиций от Корпорации "Синергия" в зависимости от потенциала стартапа. У фаундеров также есть возможность заключить сотрудничество более чем с 50 компаниями, входящими в структуру Корпорации, с ее партнерами и клиентами, в числе которых десятки крупнейших компаний России и зарубежья.

"Мы видим огромный потенциал в развитии рынка образовательных стартапов, - заявил Вадим Лобов, президент Корпорации "Синергия". - Под влиянием пандемии EdTech-индустрия стала развиваться стремительными темпами, привлекая все большее количество инвесторов. Мы становимся на путь технологической компании, способной встроиться в новый мир с новыми правилами. Запуская акселератор, мы стремились создать плодотворную почву для новаторских бизнес-идей и помочь перспективным предпринимателям максимально быстро и безболезненно добиться успеха".

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