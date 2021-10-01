"Святогор" досрочно выполнил план по торкретированию карьера Шемурского месторождения СМЦР

ТАСС, 1 октября. АО "Святогор" (предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании, г. Красноуральск, Свердловская область) досрочно выполнило план по торкретированию (гидроизоляции) южной чаши отработанного карьера Шемурского месторождения Северного медно-цинкового рудника. Об этом сообщили в пятницу пресс-службе УГМК.

Результатом работ, которые стартовали в апреле текущего года, стала гидроизоляция бортов и автомобильных съездов общей площадью порядка 9,2 тыс. кв. м, уточнили в компании.

"Главная цель данных мероприятий, которые мы проводим в рамках проекта по рекультивации отработанного карьера Шемурского месторождения, - предотвратить негативное воздействие сточных вод карьера на окружающую среду. При выполнении работ представители подрядной организации ООО "Триада-Холдинг Урал" (Екатеринбург) строго придерживаются технологии укладки многослойного покрытия", - приводятся в сообщении слова директора СМЦР АО "Святогор" Михаила Ткаченко.

В компании добавили, что после тщательной очистки поверхностей наносится первый слой торкрет бетона толщиной 20 мм, после этого закрепляется базальтовая сетка. И уже на нее ложатся дополнительные 30 мм торкрет бетона. Данный материал рассчитан на агрессивную среду. В качестве финишного покрытия выступает полимочевина, которая так же наносится с помощью распыления. После высыхания она приобретает свойства пленки. Поэтому покрытие получается достаточно прочным, эластичным, устойчивым к износу и разрывам, рассказали в пресс-службе.

О предприятии

АО "Святогор" - предприятие металлургического комплекса УГМК. Здесь производят железный концентрат, черновую медь и серную кислоту, основу составляет производство черновой меди - ежегодно предприятие производит около 80 тыс. т черновой меди. В состав предприятия входит Волковский рудник, Северный медно-цинковый рудник, обогатительная фабрика, сернокислотный цех, работающий на отходящих газах металлургического производства.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания производит цинк, медь, драгоценные металлы, выпускает стальной прокат и добывает уголь.