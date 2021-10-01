Более 150 участников подали заявки на конкурс "Женщины инноваторы"

ТАСС, 1 октября. Завершен прием проектных заявок на конкурс "Женщины - инноваторы" (12+), реализуемый в рамках Евразийского женского форума (12+). За 10 недель конкурсного отбора было получено 152 заявки от участниц из 4 стран в возрасте от 17 до 54 лет.

В числе проектов, заявленных на конкурс, лидируют следующие направления: социальное предпринимательство, эко-технологии, финансовая грамотность, медицина, образование, здоровый образ жизни.

Победителей в номинациях "Лучший инновационный проект" и "Лучшая социальная инновация" определит экспертный совет конкурса. В качестве награды они получат индивидуальное проектное сопровождение.

"В первый же год запуска наш проект приобрел международный формат: участницами конкурса стали талантливые женщины из России, Украины, Беларуси и даже США. Меня особо впечатлило количество социально-ориентированных проектов. Я надеюсь, что наш проект станет платформой эффективного взаимодействия для сотен женщин, увлеченных инновациями и социальными предпринимательством, которые не бояться мыслить и действовать "вне рамок", для блага нынешнего и будущих поколений", - сообщила Александра Глазкова, координатор проекта "Женщины-инноваторы".

Победители конкурса будут объявлены 13 октября в Санкт-Петербурге в рамках III Евразийского женского форума. Во время тематической сессии "Женщины - лидеры инновационных социальных преобразований" создательницы лучших инновационных проектов вместе с членами Экспертного жюри конкурса и международными гостями Форума обсудят международный опыт женщин-предпринимателей на рынке инноваций

Сессия "Женщины - лидеры инновационных социальных преобразований" пройдет 13 октября в 12:45 - 14:15 в рамках Деловой программы III Евразийского женского форума. Доступ на мероприятие свободный для всех зарегистрированных участников Форума.

Организаторы мероприяти: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств. Оператор форума - Фонд Росконгресс.

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