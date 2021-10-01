Открылась продажа билетов на выставку "САЛЬВАДОР ДАЛИ. Атомная Леда и другие образы ГАЛА"

ТАСС, 1 октября. Выставку "САЛЬВАДОР ДАЛИ. Атомная Леда и другие образы ГАЛА" (возрастная категория 18+) организовали Культурно-исторический фонд "Связь времен" и Музей в партнерстве с Фондом "Гала - Сальвадор Дали" (Фигерас). Генеральный спонсор выставки - ПАО "Газпром". Куратор выставки: Монсе Агер, директор Музеев Дали фонда "Гала - Сальвадор Дали".

"На выставке будет представлена уникальная подборка живописных и графических произведений Дали, изображающих его жену и музу - Гала, - прокомментировали замысел выставки в пресс-службе Музея Фаберже. - Большая часть этих работ входила в личное собрание художника, который считал их настолько ценными и значимыми для своего творчества, что по желанию Дали они постоянно экспонировались в его Театре-музее в Фигерасе. Дали боготворил Гала, и на протяжении многих лет создавал собственную мифологию, в которой она была главным персонажем, своего рода Гением, указывающим ему путь".

Многочисленные обличия, в которых она появляется в его живописи - Леда и Елена Прекрасная, Градива и Галарина, - отсылают к известным сюжетам античной и европейской культуры и в то же время отражают метаморфозы, происходившие в творчестве самого Дали.

Центральное произведение выставки - "Атомная Леда" - было создано Дали в 1947-1949 годах и по праву считается одним из важнейших, если не самым важным его творением. Здесь Гала изображена в виде спартанской царицы Леды, которую, согласно мифу, соблазнил Зевс, принявший облик лебедя. В "Атомной Леде" Дали в полной мере реализует принципы своего "атомного мистицизма", в соответствии с которыми все предметы и элементы композиции изображаются как бы подвешенными в пространстве и не соприкасающимися друг с другом. Для самого Дали "Атомная Леда" была этапным произведением, его первым подлинным шедевром, "идеальной картиной", построенной в соответствии с правилами золотого сечения и сакральной геометрии. В ней он достигает зрелости как художник и отныне считает себя вправе обучать других.

Еще одним шедевром на выставке является "Галарина" (1945) - поясной портрет Гала, отсылающий к творчеству Рафаэля, мастера, игравшего первостепенную роль в творческой вселенной Дали. "Галарина" не покидала стен Театра-музея в Фигерасе с момента смерти Дали, и ее показ в России - настоящая сенсация.

Гала, урожденная Елена Ивановна Дьяконова, всегда считалась музой Сальвадора Дали, загадочной и вдохновляющей женщиной. Эти клише - лишь свидетельство того, как мало на самом деле мы знаем о ней. Ее любили и ненавидели в основном за то огромное влияние, которое она оказывала на жизнь Дали. Гала обладала удивительной интуицией и умением распознавать и стимулировать творческий гений. Это в полной мере испытали на себе такие художники и писатели, как Поль Элюар, Макс Эрнст, Рене Шар, Рене Кревель и, конечно, Сальвадор Дали. Элюар говорил, что "ее взгляд пронзает стены", а Дали писал об ее "интуиции медиума" и называл ее "ангелом равновесия, предвестником моего классицизма".

Новая выставка Музея Фаберже - попытка взглянуть на Гала как на самостоятельную творческую личность, интеллектуалку и писательницу, оказавшую значимое влияние на своих знаменитых друзей и спутников.

Кроме того, дополнительным украшением выставки станет обширная параллельная программа - цикл лекций, посвященные разным направлениям творчества художника, дискуссии, показы кино, творческие мастер-классы для детей.

Возрастная категория: 18+

Билеты доступны на официальном сайте выставки.

Контакты:

Пучкова Екатерина Сергеевна, заместитель директора Музея Фаберже по связям с общественностью

Тел.: +7 (812) 333-26-55 (доб. 140)

pr@fabergemuseum.ru