Состоялся премьерный показ фильма режиссера Анастасии Сарычевой "Восемь минут до земли"

​​​​​​ТАСС, 1 октября. 30 сентября в Общественной палате РФ прошел премьерный показ документального фильма "Восемь минут до земли" (12+) режиссера Анастасии Сарычевой. Картина стала частью проекта "Одна" Кинокомпании ССБ-Кино, посвященного удивительной судьбе Ларисы Савицкой, единственной выжившей в авиакатастрофе 1981 года в Приамурье.

Мероприятие прошло при поддержке Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни. Гостей показа поприветствовали член Общественной палаты РФ, гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин и представитель Аппарата Общественной палаты РФ Ирина Агличева.

"Когда мы стали снимать полный метр, то поняли, что для этой истории мало одного художественного фильма. Я благодарен Ларисе Савицкой за то, что она разрешила нам прикоснуться к своей истории, позволила провести с ней мучительно долгое интервью и на протяжении всего подготовительного, съемочного периода проекта была нашим главным консультантом", - сказал генеральный продюсер Кинокомпании ССБ-Кино Андрей Ляхов.

"В фильме нет дикторского текста, потому, что нам было важно, чтобы зритель увидел только эмоции героини, и ее осмысление этой истории. Символично, что сегодня день святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. И наш фильм именно об этом - о вере, бесконечной надежде и любви", - рассказала режиссер фильма Анастасия Сарычева.

В показе фильма приняла участие и сама героиня проекта "Одна", Лариса Савицкая. "Ситуацию нельзя искусственно сделать удобной для себя: как бы ты ни хотел, как бы ты ни искал помощи от одиночества, его приходится проживать самостоятельно. Передать все чувства невозможно, человек в любом случае остается один. Но я надеюсь, что моя история поможет тем, кто столкнулся с этим", - сказала она.

В заключение мероприятия основатель и учредитель Благотворительного фонда имени Святителя Николая Чудотворца Андрей Быков наградил Ларису Савицкую орденом Святителя Николая, архиепископа Мирликийского Чудотворца.

Справочно

Сорок лет назад, 24 августа 1981 года, молодожены Лариса и Владимир Савицкие возвращались из свадебного путешествия рейсом Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск. В тот трагический день самолеты Ан-24 и Ту-16 столкнулись на высоте 5200 м близ города Завитинска в Приамурье. Погибли все пассажиры и члены экипажей кроме двадцатилетней Ларисы Савицкой, которая продолжала борьбу за жизнь еще три дня, находясь в тайге абсолютно одна, пока не была найдена поисковым отрядом.