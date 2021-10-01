Максим Решетников принял участие в обсуждении целей устойчивого развития на ECUMENE 2021

ТАСС, 1 октября. Какие решения предприняла Россия в области устойчивого развития, какие энергетические и климатические проекты ожидают нашу страну в этом и следующем году и какие предложения стоит внести на обсуждение перед конференцией в Глазго? На эти и другие вопросы мировые эксперты ответили в рамках сессии "Следующие шаги по достижению целей устойчивого развития ООН до 2030 года", которая подвела итог двухдневной работы первого Международного Конгресса по ответственному финансированию в контексте изменения климата ECUMENE 2021 (16+).

Конгресс прошел в гибридном формате: часть спикеров и участников встретились очно на площадке в Сколково, а остальные подключились к работе в режиме онлайн. Около 2 тыс. участников и более 60 тыс. зрителей прямой трансляции из 302 городов, 54 стран мира.

В итоговой сессии приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева, заместитель председателя правления Газпромбанка Елена Борисенко, генеральный и управляющий директор Глобального договора ООН Санда Оджиамбо, заместитель Генерального секретаря ООН Эрик Солхейм.

По прогнозам ООН, достижение целей устойчивого развития до 2030 года может принести мировой экономике дополнительно около $12 трлн, создав при этом более 380 млн рабочих мест, заявил на итоговой сессии Конгресса посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов. "Россия обязана быть частью этого процесса, участвовать в создании глобальных правил игры, тем более, сфокусированных на экологическом будущем планеты. Без благополучия территории РФ, без инициатив самой большой территории в мире, создать и реализовать эти правила будет невозможно", - сказал он.

О глобальных инициативах в области устойчивого развития в России рассказал Максим Решетников. Он сообщил, что регионы, объявляя о достижении углеродной нейтральности к определенному году смогут устанавливать квоты на выбросы парниковых газов конкретным предприятиям и вводить систему торговли квотами. До конца 2021 года законопроект о сахалинском эксперименте планируется внести в Госдуму для рассмотрения в приоритетном порядке.

Максим Решетников отметил, что до конца года будут внесены изменения в закон о выбросах парниковых газов и начнется верификация специальными организациями отчетность российских предприятий. По словам министра, верификация станет серьезным конкурентным преимуществом. "Создана полная линейка стандартов, которая позволяет нам реализовывать климатические проекты. Последний стандарт будет утвержден в ноябре. Далее у нас будет возможность не только верифицировать по этим стандартам проекты, но и аккредитовать по ним всю систему верификации. Чтобы все понимали методики, которые применяются. В первом полугодии первые климатические проекты будут верифицированы и запущены, мы запустим оборот углеродных единиц", - заявил министр.

Максим Решетников дополнил, что после того, как запустятся первые климатические проекты на верификацию, Минэкономразвития начнет процесс присоединения российской системы верификации к международной системе. Это позволит обеспечить подтверждение соответствия национальных стандартов международным.

Министр также обратил внимание на стоимость форсированного внедрения климатической повестки. "Возобновляемая энергетика, атом в конечном итоге потребуют инвестиций, которые придется окупать. А любая окупаемость — это повышение платы для клиентов. Важно чтобы при внедрении всех этих вопросов мы соизмеряли это с уровнем инфляции, макроэкономическими условиями", - сказал он.

Максим Решетников призвал страны, активно внедряющие климатическую повестку, считать и говорить потребителям сколько будет стоить внедрение низкоуглеродных технологий. "Тот уровень цен, который мы видим сейчас в Европе на газ, является прямым следствием форсированного вывода угольной генерации. Цены на газ не имеют альтернативы. Я не думаю, что все потребители готовы за форсированную климатическую повестку платить такую цену". Он напомнил, что климат лишь одна из 17 целей устойчивого развития ООН и призвал не забывать о борьбе с бедностью, обеспечении доступной и чистой энергии и других, которые также являются целями устойчивого развития.

Продолжая международную тему, министр отметил дефицит понимания между странами о механизмах достижения целей Парижского соглашения. "Нам нужно договориться о признании углеродных единиц, договориться о единых параметрах климатических проектов. Нужно преодолеть разногласия, которые есть, с тем, чтобы мы взаимно доверяли углеродными единицам, которые будут выпущены в разных странах. Нужно договориться о том, что мы не будем дискриминировать технологии - провозгласить принцип технологической нейтральности. Понимая, что и атом является низкоуглеродным, и гидроэнергетика".

Кроме того, Максим Решетников сделал акцент на том, что важно бороться с навязыванием наднациональных механизмов взимания дополнительных платежей через углеродное регулирование. Подобные попытки, по словам Решетникова нарушают правила торговли и ВТО. "Мы должны тратить средства на климат не в тех странах где потребляется товар, где концентрируются богатства, а в тех странах, где будет наиболее эффективно сокращение выбросов или увеличения поглощения. Парижское соглашение нуждается в эффективных механизмах реализации", - резюмировал он.

Результатами работы в области устойчивого развития также поделилась первый заместитель Председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева. "ЦБ уже выпустил рекомендации для компаний-эмитентов, которые выпускают акции, облигации на рынках. У нас некоторые банки сами стали разрабатывать свои опросники и запрашивать информацию со своих заемщиков. На следующих этапах, наверное, нужно будет думать о том, чтобы более широко распространять эту практику и делать ее не столько рекомендованной, сколько обязательной. Мы также готовим рекомендации для советов директоров по учету ESG-факторов в деятельности организаций; рекомендации по раскрытию финансовыми организациями информации об учете ESG-факторов в процессе предложения финансовых продуктов и услуг клиентов; рекомендации по раскрытию некредитными организациями нефинансовой информации", - рассказала Ксения Юдаева.

Кроме того, по сообщению спикера, ЦБ РФ вместе с правительством работает над таксономией социальных проектов и запуском зеленой ипотеки.

ТАСС - генеральное информационное агентство Первого Международного Конгресса по ответственному финансированию Ecumene 2021.