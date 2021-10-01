Совкомбанк запускает акцию "Вырасти лес"

​​​​​ТАСС, 1 октября. 1 октября в Совкомбанке стартует акция "Вырасти лес" для держателей карты рассрочки "Халва" (18+), по условиям которой 1% от всех покупок будет отчисляться на посадку деревьев, а участники получат именные сертификаты c координатами саженцев при выполнении заданий в мобильном приложении.

В период проведения акции с 1 по 31 октября 2021 года клиентам необходимо пройти регистрацию в акции в мобильном приложении "Совкомбанк - Халва", после которой участникам будет предложено выполнить любое из заданий:

Подтвердить свой e-mail в мобильном приложении;

Совершить единовременную транзакцию на 5 тыс. рублей в любой из категорий: здоровье, спорт, подарки и развлечения;

Совершить пять транзакций на общую сумму не менее 10 тыс. рублей в период акции.

Участники, выполнившие задания, получат не только именной сертификат с указанием точных координат, но и возможность внести более существенный вклад в озеленение, увеличив индивидуальное количество деревьев. Чтобы клиентам было комфортнее совершать желаемые покупки, срок беспроцентной рассрочки для участников акции будет увеличен до 12 месяцев.

Посадки запланированы на ноябрь 2021 года на Лесостепной территории Алексеевского района Волгоградской области, где каждый саженец будет поддерживаться лесничеством в течение всего периода роста.

"Банк поддерживает инициативы, направленные на охрану окружающей среды и сохранение природных ресурсов, и рад предоставить клиентам возможность не только совершать выгодные покупки, но и одновременно заботиться о природе. В этот раз мы запустили акцию, приуроченную к актуальной повестке по сокращению быстрых темпов вырубки деревьев и выбросов парниковых газов, чтобы помочь 7,5 млн пользователям карты рассрочки "Халва" внести свой вклад в восстановление и сохранение лесного фонда страны. Надеемся, что благодаря совместным усилиям наш проект получит дальнейшее развитие", - отметил управляющий директор национальной системы рассрочек "Халва" Совкомбанка Александр Дворский.

С 2019 года Совкомбанк является участником "Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде" (UNEP FI) и придерживается принципов охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления в своей деятельности. Банк содействует достижению глобальных Целей устойчивого развития ООН в рамках своей деятельности и стремится поддерживать проекты, направленные на решение важнейших экономических, экологических и социальных проблем планеты.

Более подробную информацию об условиях акции можно получить на официальном сайте карты или по телефону 8-800-100-777-2 (звонок по России бесплатный).

Справочно

ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк, входящий в топ-10 крупнейших банков страны (активы: 1,9 трлн руб. по МСФО). В банке работает 24,5 тысяч сотрудников в 2 942 офисах, расположенных в 1 037 населенных пунктах в 77 субъектах Российской Федерации. Банк обслуживает 11,9 миллионов клиентов: 11,1 миллионов заемщиков, 0,6 миллиона вкладчиков и 0,2 миллиона юридических лиц. Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: S&P - "ВВ", прогноз "позитивный", Moody’s -"Вa1", прогноз "стабильный", Fitch - "ВB+", прогноз "стабильный". Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: АКРА - "AA-", прогноз "стабильный", "Эксперт РА" - "ruАA", прогноз "стабильный", "НКР" - "AA-", прогноз "стабильный".