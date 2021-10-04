Корпоративный музей "Ингосстраха" отмечает 10-летний юбилей

ТАСС, 4 октября. Корпоративный музей компании "Ингосстрах" - единственный в России мультимедийный музей истории страхования - отпраздновал свое первое десятилетие. Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, состоялось 1 октября 2021 года.

Корпоративный музей "Ингосстраха" - один из самых технически оснащенных и инновационных российских музеев, основанный 28 сентября 2011 года. Экспозиция освещает не только 74-летнюю историю компании "Ингосстрах", но и историю развития страховой культуры от Древнего Востока до России рубежа ХIХ-ХХ вв. Ежегодно музей посещают более 2 тыс. человек.

В выставочных залах музея представлены уникальные исторические экспонаты, документы и фотографии, посвященные истории страхования, а с помощью средств мультимедиа представлены высокие достижения и яркие события компании "Ингосстрах". Среди знаковых событий - назначение компании Генеральным страховщиком XXII летних Олимпийских игр 1980 года, начало страхования космических рисков, возмещение ущерба после гибели самолета ТУ-144 в Ле Бурже, операция по подъему 5,5 т советского золота с затонувшего во время ВОВ в Баренцевом море крейсера "Эдинбург".

Музей "Ингосстраха" активно поддерживает различные образовательные программы, сотрудничает с учреждениями по профориентации молодежи, ежегодно участвует во всероссийской акции "Ночь музеев", является партнером и спонсором благотворительных проектов. Кроме того, музей выполняет важную корпоративную миссию - здесь регулярно проходит знакомство генерального директора компании с новыми сотрудниками, организуются встречи с ветеранами страхового дела, проводятся мероприятия по повышению финансовой грамотности и даже детские праздники.

"В этом году мы отмечаем важную дату - уже 10 лет музей "Ингосстраха" занимается сохранением и популяризацией истории страховой культуры. Я благодарна и руководству компании за поддержку и реализацию творческих замыслов, и замечательным партнерам по совместной работе над музейной экспозицией, своим коллегам, с которыми мне легко работать, и гостям музея, проявляющим неподдельный интерес к музейной жизни. Наш музей, который стоит на пороге новых свершений, удивительных и потрясающих событий, открыт для всех!", - говорит директор корпоративного музея компании "Ингосстрах" Татьяна Щербакова.

"Мне приятно видеть, как за эти 10 лет преобразился музей и в нем появилось еще больше документов и предметов, представляющих ценность. Наличие корпоративного музея показывает очень высокий уровень компании, и музей "Ингосстраха" вот уже 10 лет тоже соответствует этому уровню", - отмечает спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Музей компании "Ингосстрах" - это больше, чем корпоративная экспозиция. Это творческое мультимедийное пространство, посвященное одной из важнейших сфер экономической деятельности - страхованию. Желаю нашему музею дальнейшего развития, успехов и процветания!", - комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах" Андрей Ларкин.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.