ММСО 2021 запустил подборки событий для педагогов, родителей и абитуриентов

ТАСС, 4 октября. В преддверии Московского международного салона образования (ММСО, 0+), который пройдет с 6 по 8 октября, организаторы собрали подборки самых интересных событий для учителей, родителей и абитуриентов. Полная программа опубликована на сайте Салона, а чтобы посетить мероприятия в онлайн-формате достаточно пройти регистрацию на сайте, указав персональные интересы. Это поможет составить индивидуальную программу посещения событий ММСО 2021, которая будет подобрана с помощью искусственного интеллекта платформы "ММСО.Коннект".

"Платформа - это навигатор, который позволит "собрать" Салон под себя, получить от него максимум пользы, - рассказывает директор АНО ММСО Максим Казарновский. - На ней можно будет получить подробную информацию о мероприятиях и партнерах: в первую очередь про тех, которые больше всего подходят под ваш профиль. Алгоритмы предложат пользователям самые интересные мероприятия, ориентируясь на ответы в анкете, которую участники заполняют в момент регистрации".

Для школьных учителей

"Бизнес-агенты как сореализаторы образовательной программы школы" (0+)

Дата: 8 октября, 14:00

Представление о бизнесе как об угрозе, как о конкуренте, который может "увести" ученика из школы, вряд ли можно назвать конструктивным. Продуктивнее говорить о партнерстве, синергии объединенного действия. Однако для этого системе образования необходимо осознать, чем бизнес может помочь школе, а бизнесу в свою очередь важно понимать язык, на котором нужно говорить со школой. Попробуем услышать обе стороны.

"Как приблизить науку к школе?" (0+)

Дата: 6 октября, 11:00

Современная наука практически никак не связана со школьными курсами. В массовой школе существует очень мало возможностей для знакомства школьников с современными научными открытиями в силу разных причин. И все же что из современной науки могло бы оказаться в школьном курсе? В рамках круглого стола обсудят то, что в школьных курсах должно поменяться, чтобы получилось сделать шаг в сторону современной науки и как изменить систему повышения квалификации для учителей.

"Может ли "цифра" изменить содержание школьного образования?" (0+)

Дата: 7 октября, 11:00

Российская школа проходит в своем развитии этапы компьютеризации, информатизации, цифровой трансформации. Последняя - это системное обновление базовых составляющих образовательного процесса: содержания, организации процесса, результатов и их оценивания. Что изменится в содержании образования, приведет ли использование "цифры" в школьном образовании к принципиально новым результатам? Или мы просто получаем удобные инструменты, качественно не изменяющие нашу работу? Услышим тех, у кого сегодня есть ответ на эти вопросы.

"Коммуникация школы с родителями: опыт последних двух лет" (0+)

Дата: 8 октября, 18:00

Мы привыкли к тому, что родители готовы в отношениях со школой удовлетвориться организационной ролью. Но опыт последних двух лет поставил большое количество родителей в активную позицию. Как в ситуации роста такой родительской активности вести себя школе? Закрыться или учиться выстраивать новые отношения с новым родителем? И как расширить границы этого сотрудничества?

"Как выбрать учебный материал для гибридного образования?" (0+)

Дата: 7 октября, 13:00

Гибридное образование вряд ли можно считать принципиальной новинкой современности - заочное обучение с использованием бумажных носителей известно давно и имеет свои традиции. Цифровые образовательные платформы ориентируются не только на основного потребителя, но и на учителя, который может включить материалы платформы в привычный школьных урок в аудитории. Онлайн-конкурсы активно исследуют цифровую среду обитания потенциальных участников, чтобы создать уникальный контент, который в свою очередь влияет на развитие образования в целом.

Для родителей

"Наука как язык коммуникации и культурный код молодежи" (0+)

Дата: 6 октября, 12:00

Опросы ВЦИОМ показывают, колоссальный интерес родительского сообщества к развитию карьеры своих детей в научном направлении. Современная научно-образовательная политика сейчас занята ориентацией на развитие потенциала молодых ученых и исследователей. Наука может стать культурным кодом нового поколения, об этом в панельной дискуссии поговорят руководители научных учреждений и вузов, а также руководители молодежных профилей в правительственных ведомствах и агентствах.

"Как выбрать частную школу для ребенка" (0+)

Дата: 6 октября, 18:00

Вместе с экспертами ответим на главные вопросы, стоящие перед родителями при выборе школы. В дискуссии примут участие Юлия Черепанова, руководитель Forbes Education, Мария Васильева, руководитель проекта ПРОвыбор, Полина Мальцева, глава социальной инфраструктуры города Доброград, и др.

"365 шагов к школе - путь к успеху будущего первоклассника" (0+)

Дата: 7 октября, 10:00

На мастер-классе эксперты расскажут, какие акценты сделать в интеллектуальном развитии детей и развитии речи; как развивать память, внимание и мышление детей; как формировать познавательную активность детей; какие методы и приемы помогут развивать у детей интегральные умения, способствующие восприятию буквы и ее запоминанию.

"Родительский дзен и самоопределение подростков" (0+)

Дата: 6 октября, 15:00

Что делать, если вы проснулись и поняли, что у детей скоро государственная аттестация? Какая часть забот при "самоопределении ребенка" должна быть на родителях, а какая - на детях? Обсудят вместе мамы и подростки.

Для абитуриентов

"Навыки для будущего, которое уже наступило" (0+)

Дата: 6 октября, 10:00

Пандемия решительно приблизила то неопределенное будущее, о котором говорили визионеры, и решительно изменила разговор о навыках "для будущего" ("мягких", "гибких", "универсальных") наших детей. Как оказалось, эти навыки важны уже сейчас, и не только для детей, но и для педагогов и родителей. Какие навыки и комбинации оказались наиболее востребованными в Present Future? Какие методики и курсы могут реально помочь с их "прокачкой"? Все это обсудим с экспертами и лидерами проектов Агентства стратегических инициатив.

"Границы профориентации: главный взгляд" (0+)

Дата: 6 октября, 14:00

Главный взгляд на профориентацию - это взгляд самих подростков. Про то, что такое профориентация и зачем она нужна (или не нужна), поговорим с вчерашними и сегодняшними школьниками.

"Ранняя профориентация: путеводитель по предпрофильным классам в московских школах" (0+)

Дата: 6 октября, 16:00

Когда начинать задумываться о будущей профессии? Кто может помочь? В московских школах ответили на этот вопрос предпрофильными классами по разным направлениям. Как не запутаться, обсудим на сессии.

"Что такое неизвестность и как с ней бороться: страхи подростков о будущем" (0+)

Дата: 6 октябрь, 11:00

На сессии поговорим о страхах подростков: кто и что сможет помочь в их преодолении? Что лучше: не поступить или бояться поступить, но не туда?

"Обучение за рубежом: возможности и перспективы" (0+)

Дата: 8 октября, 16:00

Мы поговорим о международном образовании и тех перспективах, которые оно открывает. Также вас ждут ответы на самые актуальные вопросы: в чем особенности системы образования в США; на что ориентироваться при выборе вуза и программы; как получить финансирование обучения в США.

ТАСС - генеральный информационный партнер ММСО.