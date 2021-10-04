"РН-Юганскнефтегаз" пробурил рекордную по протяженности скважину в почти 1,5 км

ТАСС, 4 октября. /ТАСС/. Компания "РН-Юганскнефтегаз" (добывающий актив "Роснефти") пробурила на баженовской свите Приобского месторождения скважину с рекордной длиной горизонтального участка 1482 м.

Компания уделяет большое внимание разработке трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ). Рост поисково-разведочного бурения, а также максимально быстрое вовлечение ТРИЗ в разработку с учетом рентабельности - одни из ключевых целей Стратегии "Роснефть-2022".

Процесс бурения сопровождался инженерами "РН-БашНИПИнефть" (научный институт "Роснефти"), которые в режиме реального времени обновляли геологическую модель скважины для повышения точности проводки горизонтального ствола. Результаты, полученные в ходе реализации проекта, являются уникальными для компании.

Баженовская свита - крупнейший в мире геологический пласт со значительными запасами нефти. В пределах пласта на Приобском месторождении содержится 399 млн т разведанных геологических запасов, относящихся к категории трудноизвлекаемых.

Справка:

"РН-Юганскнефтегаз" - крупнейший актив "Роснефти", который обеспечивает порядка 30% нефтедобычи Компании. Месторождения "РН-Югаскнефтегаз" характеризуются сложными геологическими условиями. Действующий фонд скважин в 2020 году составил почти 20 тыс. штук, из которых более 13 тыс. - добывающих.

"РН-БашНИПИнефть" - научно-исследовательский и проектный институт ПАО "НК "Роснефть". Институт обладает мощной ресурсной базой, большим научно-техническим и кадровым потенциалом, направленным на решение как стратегических, так и тактических задач ПАО "НК "Роснефть". "РН-БашНИПИнефть" осуществляет полный цикл проектирования разработки и обустройства основных месторождений ПАО "НК "Роснефть". Основными направлениями деятельности института являются разработка месторождений нефти и газа, геология и геофизика, информационные технологии, инжиниринг добычи, проектно-изыскательские работы.