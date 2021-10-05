В России стартовал марафон "Здоровье женщин - благополучие нации"

​​​​​​ТАСС, 5 октября. 5 октября стартовал марафон "Здоровье женщин - благополучие нации" (0+). Марафон является одним из центральных событий Российской региональной недели, которая проходит в преддверии третьего Евразийского женского форума. 5 октября в разных городах России состоятся различные мероприятия и флешмобы, направленные на популяризацию здорового образа жизни. Организаторами марафона выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации при поддержке Фонда Росконгресс, АНО "Национальные приоритеты", ФГБУ "Научно-медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины" Минздрава России, ГБУ "Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения г. Москвы".

В деловую программу включены пленарная сессия "Роль женщин в формировании здорового будущего", экспертная дискуссия "Здоровые города: вклад женщин в развитие регионов", а также прямые эфиры с экспертами, посвященные вопросам профилактики социально значимых заболеваний. Кроме того, состоятся онлайн-встречи с признанными женщинами-лидерами в спортивной сфере и панельная дискуссия с презентацией лучших женских инициатив.

"Марафон проходит на цифровом ресурсе "Женщины за здоровое общество", который создали выпускницы образовательной программы "Женщина-лидер". Женщины сегодня становятся активными популяризаторами здорового образа жизни, продвигают принципы здоровьесбережения не только среди близких, но и среди населения в целом. Благодаря интерактивному формату принять участие в марафоне может любой желающий, каждый, кто заинтересован в сохранении и приумножении здоровья", - отметила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова.

В рамках марафона будут представлены промежуточные итоги конкурсного отбора лучших женских проектов и инициатив в области сохранения здоровья. Конкурс проводится на цифровом ресурсе "Женщины за здоровое общество".

Ознакомиться с полной программой мероприятия и принять участие в марафоне можно на сайте.

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