ТМК и Группа Синара выберут лучшие инновационные идеи сотрудников на форуме "Горизонты"

ТАСС, 5 октября. В Сочи начал работу международный корпоративный форум Трубной Металлургической Компании (ТМК) и Группы Синара "Горизонты" (18+). В мероприятии в очном формате принимают участие делегации более 65 предприятий из разных регионов России, участники из Европейского дивизиона ТМК представят свои доклады онлайн.

Организатором форума выступает Корпоративный университет ТМК2U. Центральным событием мероприятия станет Молодежная научно-практическая конференция (МНПК), где представители заводов и управляющих компаний предложат инновационные идеи для модернизации производственных и управленческих процессов, новые продукты и услуги. Победители конференции, которая пройдет по четырем трекам - ESG, Бизнес, Digital и Металлургия SMART - и 18 направлениям, смогут реализовать свои проекты в контуре компаний.

Для участников форума будут проведены тренинги для развития новых "гибких" навыков SOTА_School, а также мероприятия деловой программы: встречи с руководством ТМК, Группы Синара и приглашенными спикерами, в числе которых представители учебных заведений и компаний-партнеров - Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), McKinsey & Company, "Ростелеком-Солар" и других организаций.

Традиционно в рамках форума состоятся конкурс среди молодых мастеров производства "Мастерская лидерства", турнир по мини-футболу и корпоративный фестиваль КВН. Нововведением этого года станет направление "Парк идей", в рамках которого будут заслушаны лучшие стартапы по итогам Московского акселератора и награждены самые инновационно активные сотрудники, проявившие себя в течение года в проектах системы улучшений, рационализаторской и изобретательской деятельности. Также корпоративные команды по информационной безопасности проведут первые кросс-отраслевые киберучения в промышленности.

Все сотрудники ТМК и Группы Синара смогут следить за ходом форума благодаря онлайн-трансляции в корпоративном мобильном приложении Mobi2U.

"Развитие потенциала сотрудников и предоставление талантливым работникам возможности проявить себя - одна из важнейших задач кадровой политики ТМК. Корпоративный форум "Горизонты" занимает в этом процессе ключевую роль, является своеобразным социальным лифтом для молодёжи. В этом году на форум впервые приехали представители Первоуральского новотрубного, Челябинского трубопрокатного, Ярцевского металлургического и Ракитянского арматурного заводов. Расширение состава участников - значимый фактор объединения коллективов, создания единой эффективной рабочей и творческой среды, формирования и поддержки общего корпоративного духа", - отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом - директор ТМК2UЕлена Позолотина.

Нынешний форум уже 17-ый по счету и проводится в очном формате с соблюдением всех антиковидных мер, тогда как в 2020 году мероприятие полностью прошло в онлайне. "Горизонты" и центральное событие форума - МНПК - направлены на выявление и поддержку активной и перспективной молодежи. За время своего существования конференция позволила сформировать действенную систему поиска, отбора и продвижения наиболее одаренных, подготовленных и инициативных молодых специалистов и руководителей. Экономический эффект от внедренных проектов МНПК ежегодно составляет более миллиарда рублей.

ТМК - глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, Румынии, Казахстане и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах мира. Компания также поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает поставки продукции с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб. Компания совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Русского научно-исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.