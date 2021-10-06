РАНХиГС получит грант по направлению "Территориальное и отраслевое лидерство"

​​​​​​ТАСС, 6 октября. Президентская академия вошла в число университетов, которые получат грант по направлению "Территориальное и отраслевое лидерство" в рамках федеральной программы "Приоритет 2030". На сегодняшний день "Приоритет 2030" - это самая масштабная программа поддержки университетов в современной российской истории: в ней принял участие 181 университет. Проекты развития каждого из вузов прошли многофакторную и многоэтапную экспертизу. Ректор Президентской академии Владимир Мау отметил, что профессиональная работа Комиссии Минобрнауки РФ по отбору в программу и Совета по поддержке программ развития, а также прозрачные процедуры отбора позволили в сжатые сроки проанализировать большое количество информации и выбрать программы развития университетов, которые соответствуют задачам развития системы высшего образования и страны в целом.

"Отвечая на глобальные и национальные вызовы, Президентская академия будет развиваться как национальная школа государственного управления, как ведущая бизнес-школа, как мощный научно-исследовательский и экспертный центр. Мы намерены активно наращивать наше присутствие в сфере консалтинга. У нас несколько ключевых задач. Необходимо сформировать систему непрерывного развития управленческих кадров по всей территории страны и методической поддержки регионов; содействовать формированию нового поколения управленцев и предпринимателей. Используя уникальные возможности своей филиальной сети, Академия будет внедрять лучшие мировые и российские практики в систему непрерывного образования для управленческих кадров в российских регионах с учетом задач и потребностей каждого из них", - прокомментировал Владимир Мау.

Ранее ректор Президентской академии представил стратегические проекты, соответствующие ключевым направлениям развития вуза. В основе проекта "Национальная школа управления" лежит понимание непрерывного образования как основы профессионального развития человека. В рамках этого проекта к 2030 году будет реализована модель непрерывного профессионального образования и развития кадров органов публичной власти с использованием специально разработанных инструментов личностно-профессиональной диагностики, результаты которой помогут формировать персонифицированные образовательные траектории и индивидуальные карьерные маршруты.

Стратегический проект "Деловое образование мирового уровня" нацелен на формирование нового поколения управленцев и предпринимателей, способных эффективно реализовывать свой профессиональный и личностный потенциал. Цель стратегического проекта "Академия будущего - для будущего России" - организация экспертной, научной, образовательной и методической поддержки системы развития кадров в российских регионах.

Проект "Национальный центр стратегического консалтинга", в свою очередь, предполагает создание национальной системы экспертно-аналитического и консультационного сопровождения органов власти, бизнеса и некоммерческих организаций.

"Президентская Академия сегодня - это крупнейший территориально распределенный научно-образовательный центр, где готовят управленцев для всех отраслей российской экономики, бизнеса и социальной сферы. В 2020 году по программам дополнительного профессионального образования Академии прошли обучение более 110 тыс.человек, примерно половина из них - сотрудники органов публичной власти. Однако Академия - это не только наука и образование: это также центр экспертизы и консалтинга для органов публичной власти всех уровней, для коммерческих и некоммерческих организаций", - подчеркнул Владимир Мау.

ТАСС - информационный партнер РАНХиГС.