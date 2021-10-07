В кинотеатре KION выходит музыкальный киноальманах о современной молодежи "Шестнадцать+"

ТАСС, 7 октября. С 21 сентября в онлайн-кинотеатре KION выходит музыкальный киноальманах "Шестнадцать+" (18+). Рассказываем об этом формате и о том, что из себя представляет экспериментальный проект МТС Медиа.

"Шестнадцать+" - сборник коротких новелл, объединенных популярными музыкальными хитами, на основе которых и выстраивается повествование. Например, история "Хейт" Светланы Самошиной рассказывает о случае травли подростка в социальной сети и мести за него со стороны взрослых. Фоном играет композиция "Взрослые" группы OQJAV. Короткометражка "На ночь старше" исследует один небольшой эпизод спонтанной влюбленности - центральным треком этой истории стал "Втюрилась" певицы Доры.

Ранее в подобном формате короткометражные ленты в России не собирались, так что "Шестнадцать+" - первый подобный опыт в отечественном сегменте. Альманахи, которые показывали ограниченным прокатом в российских кинотеатрах, объединялись совершенно по другим критериям: или работы, представленные на одном фестивале ("Кинотавр Shorts", "Русское краткое", "Новые русские"), или фильмы, объединенные местом действия ("Москва, я люблю тебя", "Петербург. Только по любви"), или картины, собранные по тематике ("Я передумала").

В киноальманахе "Шестнадцать+" собраны 10 историй самых разных тематик - от взросления, проблем в коммуникации со сверстниками, принятия себя до первых сексуальных отношений, наркотиков и одиночества. Объединяющим фактором стали популярные у молодежи музыкальные хиты, ставшие источником вдохновения для экранных историй: помимо OQJAV и Доры, в киноальманахе прозвучат Sirotkin ("Бейся, сердце"), Mary Gu ("Косички"), RSAC ("Поезда"), Даня Милохин ("Выдыхаю боль"), Дана Соколова ("Только вперед"), Аигел ("Снег"), Лилу45 ("Выпей меня до дна") и Zoloto ("Улицы ждали").

Над историями киноальманаха работали режиссеры Ирина Бас, Анастасия Ледкова, Владимир Бек, Александра Лупашко, Александра Кармаева, Светлана Самошина, Ярослав Лебедев. В актерском составе проекта задействованы Виктория Толстоганова, Григорий Верник, Никита Ковтунов, Данил Стеклов, Илларион Маров, Дина Губайдуллина и другие талантливые российские актеры.