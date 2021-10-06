Адресную помощь получили 27,5 тыс. детей по всей России за 25 лет работы Русфонда

ТАСС, 6 октября. В начале октября 2021 года благотворительному фонду Русфонд исполняется 25 лет. За годы работы Русфонда 27 454 тяжелобольных ребенка по всей России получили адресную помощь, для которых было собрано 16,5 млрд рублей. В 2021 году уже собрано более 1 млрд рублей, благодаря этому помощь оказана 1 049 детям.

Русфонд стоял у истоков формирования сферы благотворительности в России. Сегодня это крупнейшая благотворительная инновационная НКО в стране, которая внедряет новые медицинские технологии в работу государственных клиник. Организация прошла весь путь становления некоммерческого сектора в России, став во многом первопроходцем и инициатором важных законодательных и проектных инициатив.

Одна из таких инициатив - Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ): первый в России частный благотворительный регистр, который Русфонд основал в 2017 году. Фонд профинансировал создание и работу двух лабораторий в Санкт-Петербурге и Казани, вложив в проект свыше 850 млн рублей. За четыре года регистр стал лидером по количеству потенциальных доноров костного мозга, в него вступили более 52 тыс. добровольцев, а это значит, что у сотен пациентов с диагнозом "рак крови" появился шанс на выздоровление.

Как отметил президент Русфонда, лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности Лев Амбиндер, основные деньги фонд вкладывает в развитие высокотехнологичной медпомощи детям - покупка оборудования, создание спецпрограмм. "При том, что у нас адресный фандрайзинг, это системная работа с клиниками, когда мы заранее планируем бюджеты клиник, которые сможем осилить. Мы не подменяем государство - это наш главный принцип", - заявил Лев Амбиндер.

В эти дни поздравили коллектив Русфонда с юбилеем заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, губернаторы многих регионов и руководители бизнес-структур.

Русфонд имеет благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность, награжден Памятным знаком №1 "Милосердие" Министерства труда и соцразвития РФ за заслуги в развитии благотворительности.